İnternet sorunu komisyona taşındı: İktidar muhalefet hemfikir oldu

TBMM'de devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve hesap görüşmeleri sırasında hem muhalefet hem iktidar milletvekilleri internet sorununu gündeme getirdi.

Seçim bölgelerinde halihazırda GSM operatörleri ve internet altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, gerekli yatırımların yapılmasını talep eden milletvekilleri "Çocuklar bilgiye erişemiyorlar" dedi.

İKTİDAR VE MUHALEFET İNETRNET SORUNUNDA HEMFİKİR OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, bazı AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti milletvekili illerindeki mahalle ve köylerde telefon ile internet erişimi sorunlarını gündeme getirdi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Hakkari şehir merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde dahi internet altyapısının bulunmadığını belirterek, köylerde hem internet hem de telefon şebekesi olmayan yüzlerce yerleşim olduğunu söyledi. Düşünmez, "Bu sorun sadece bir yurttaşın haberleşme hürriyetini değil, sağlık hakkının erişimine, ticaretin sınırlandırılmasına, gençlerin dünyayla bağ kuramamasına yol açıyor" dedi.

AKP'Lİ VEKİL DE AYNI SORUNDAN ŞİKAYET ETTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, telefon erişim sorununa ilişkin, "Tarafınıza ileteceğim listede telefon ve internet erişimi olmayan köylerimiz yer almaktadır. Bu köylerin 2026 yılı yatırım programı kapsamına alınması Yozgat adına özellikle talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'daki birçok mahalle ve köyde telefon ve internet erişiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Ağbaba, Arguvan'daki Çobandere, Kömürlük, Sığırcıuşağı ve Yoncalı olmak üzere 49 mahallenin büyük bölümünde sağlıklı iletişim kurulamadığını belirtti.

Ayrıca Akçadağ, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale, Pütürge, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinin birçok mahallesi ve köyünde telefon çekmediğini vurguladı. Ağbaba, yetkililerin konuyla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

MHP'Lİ KALAYCI: GEREKLİ YATIRIMLARIN HIZLA YAPILMASINI BEKLİYORUZ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da önemli yatırımların yapıldığını ancak hala bazı mahalle ve yerleşim yerlerinde cep telefonunun çekmediğini ve internetin kullanılamadığını belirtti. Kalaycı, "Bu mahallelerimizin cep telefonu ve internet kullanabilmeleri için gerekli yatırımların hızla yapılmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce'nin deprem bölgesi olmasına rağmen bazı köylerinde hala altyapı eksikliği nedeniyle internet bağlantısı sağlanamadığını belirtti. Özcan, "Düzce halkı sizden yol, liman ve hızlı tren istiyor; gençlerimiz kopmayan internet bekliyor" dedi.

"ÇOCUKLAR BİLGİYE ERİŞEMİYOR"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köylerde internet çekmediğini vurgulayarak, "Hangi köye gidersek gidelim aynı şikayet var. 2050 vizyonunu açıklayan iktidar 2025'te köylerde internetin olmadığı, sorunun çözülmediği bir vizyonu ortaya koyuyor aslında; gençler, çocuklar bilgiye erişemiyorlar" diye konuştu.

CHP'li Karasu: Tüm dünya 6G'ye geçmeye hazırlanırken siz yarım yamalak, 5G hayalleriyle milleti uyutmaya çalışıyorsunuz

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise, Türkiye'nin dünyanın en pahalı ve en yavaş interneti kullandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Tüm dünya 2020'de 5G'ye geçerken biz neden bu kadar geç kaldık? Nedeni belli; altyapı yok, yatırım yok, bağlantı yok ama reklam çok" diye konuştu. Telekom’un altyapıda tekel konumunda olduğunu dile getiren Karasu, "Telekom, internet servis sağlayıcılarına altyapı kiralıyor ama altyapıya yatırım yapmıyor, üst yapı yatırımlarını yapmıyor. Tüm dünya 6G'ye geçmeye hazırlanırken siz yarım yamalak, 5G hayalleriyle milleti uyutmaya çalışıyorsunuz."

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BÜTÜN YATIRIMLAR YAPILDI"

Komisyonda bazı milletvekilleri iletişim altyapısında yaşanan aksaklıklar ve eksikliklere dikkat çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise sorunları bakana ileteceklerini belirterek şunları söyledi: