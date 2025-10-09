İnan Güney'den kızına duygulandıran mesaj: Bugün yeni yaşına giriyorsun ya....

19 Ağustos'tan bu yana cezaevinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, doğum günü olan kızı Dila'ya duygusal bir mektup gönderdi. Güney, cezaevinden kaleme aldığı mektupta "Bugün yeni yaşına giriyorsun ya odalarımdan biri daha ferahlıyor" dedi.

Tutuklu CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, parmaklıklar ardından kızı Dila'ya duygusal bir mektup kaleme aldı.

Kızının doğum gününü cezaevinden kutlayan Güney, "Bugün yeni yaşına giriyorsun ya odalarımdan biri daha ferahlıyor" dedi.

CEZAEVİNDEKİ İNAN GÜNEY'DEN DUYGUSAL MEKTUP

19 Ağustos'tan bu yana Silivir'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kızının doğum gününü parmaklıklar ardından kutladı.

"Dalga dalga yayılıyor sevgim evrene, işte bu sevgiyle sarılıyorum sana" diyerek kızı Dila'ya seslenen Güney, cezaevinden yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

  • "Canım kızım Dila, Adının anlamı kalp demek. Yani ben bugün kalbime mektup yazıyorum. İnsanın kendi kalbine mektup yazması kolay değilmiş. Gönlümün üç odası var. Ela, Dila, Zeyno... Bakmayın hücremin kapısının el kadar bir avluya açıldığına, bugün sen yeni yaşına giriyorsun ya odalarımdan biri daha ferahlıyor. Dalga dalga yayılıyor sevgim evrene, işte bu sevgiyle sarılıyorum sana.
  • Çocukluğundan bir an düşüyor zihnime, “Babam daha az çalışsın” diyorsun annenin çektiği videoda. Şimdi neden bu kadar çalıştığımı anlayacak yaştasın. O yüzden de bu kadar güçlüsün.
  • Memleketimdeki her bir çocuğu sizler kadar sevdiğim için çalışıyorum kızım. Benimle gurur duyduğunu da biliyorum. Bir baba başka ne ister ki hayattan? Bugün pastanı üflerken dileyeceğin dileği biliyorum. O dileğin gerçek olacağını da biliyorum. Seni seviyorum kızım. İyi ki varsın. Özlemle sarılırım. Baban İnan Güney Silivri Zindanı"

