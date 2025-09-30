İmamoğlu'ndan duygusal mektup: Cezaevinden annesine seslendi...

İmamoğlu'ndan duygusal mektup: Cezaevinden annesine seslendi...
Yayınlanma:
Aylardır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu'na duygusal bir mektup gönderdi. Havva İmamoğlu, cezaevindeki oğlundan aldığı mektubu gözyaşları içinde okudu...

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden annesi Havva İmamoğlu'na duygusal bir mektup gönderdi.

191 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İmamoğlu annesine şu ifadelerle seslendi:

  • "Canım anneciğim, bu mektubu Silivri'deki hücremden yazıyorum. O pamuk ellerinden öperim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Merak etme, iyiyim. Sağlığım, moralim yerinde. Sen hiç üzülme anacığım, bugünler geçecek. Çok yakında kavuşacağız. Seni çok seviyorum."

maxresdefault.jpg

İmamoğlu'nun annesinden Murat Çalık'ın annesine ziyaretİmamoğlu'nun annesinden Murat Çalık'ın annesine ziyaret

CEZAEVİNDEKİ OĞLUNUN MEKTUBUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDU

Havva İmamoğlu'nun cezaevindeki oğlundan aldığı mektubu okuduğu anlar Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı.

Oğlunun duygu yüklü mektubunu gözyaşları içinde okuyan Havva İmamoğlu, oğlunun tutuklanmasına anlam veremediğini belirterek şöyle konuştu:

  • "Bitsin bu zindan. Bu zindan bitmeyecek mi, bitsin. Allah'a emanet ediyorum onu, Allah'ıma. Herkes, hep çocuklar... Herkesin çocukları da benim çocuğum. Ne kadar sürecek? Ne yaptı? Ne yaptı ki? Her şeyi güzel, bence... Bence her şeyi güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Hasta olmasın. Yani ben şimdi ağladım diye bakma. Hasta olmasın. Ben öyle dua ediyorum. Hasta olmasın, üzülmesin. Allah'ım ona sabır versin. Bu günleri sabırla geçirsin. Onu bekliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

