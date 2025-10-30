İnan Güney demir parmaklıklar ardından meydan okudu! "Eğilmedik bükülmedik hizaya gelmedik!"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 19 Ağustos’ta tutuklandı. Ardından toplanan belediye meclisi, CHP’li Sefer Karaahmetoğlu’nu başkanvekili seçti. Cezaevindeki Güney, hem süreci hem duygularını hem de projelerini anlattı.

Bianet'ten Evrim Kepenek'e konuşan Güney, tutukluluğu boyunca kararlılığını yitirmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Zorluklar karşısında eğilmedik, geri adım atmadık. Daha büyük bir şevkle kaldığım yerden devam edeceğim. Beyoğlu bizim evimiz, sokak sokak alın terimiz, yürek yüreğe umudumuzdur.”

"HÜCRE PSİKOLOJİSİNE TESLİM OLMADIK"

Güney, cezaevindeki koşullara rağmen ruh hâlini koruduğunu belirterek, yaşadığı sürecin kendisini yıldırmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu tabloyu, bu arkadaşları, dostları, yoldaşları görünce neden burada olduğumuzu bir kez daha hatırladık ama eğilmedik, bükülmedik. Demir parmaklıkların bizi hizaya getirmesine müsaade etmedik. Hücre bize değil biz hücremize ruh verdik. Hücre psikolojisine teslim olmadık ve olmayacağız.”

"GERİ ADIM ATMAMAK GELENEĞİMİZDE"

Güney, hem siyasi çizgisini hem de kişisel direncini şu sözlerle dile getirdi:

“Zorluklar karşısında eğilmemek, geri adım atmamak benim içinde büyüdüğüm geleneğin en önemli özelliklerindendir. Beyoğlu’na kavuşmayı dört gözle bekliyorum ve daha da perçinlenmiş bir şevkle kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğim.”

Tutukluluğu süresince Beyoğlu halkından yoğun destek aldığını söyleyen Güney, bu dayanışmanın moral kaynağı olduğunu vurguladı:

“Beyoğlu’ndaki komşularım da olan biteni yakından takip ediyor, her fırsatta dayanışma mesajlarıyla hem bana hem de çalışma arkadaşlarıma güç veriyorlar.”

"BİZİM KAVGAMIZ KOLTUK İÇİN DEĞİL"

İnan Güney, bu süreci kişisel bir mücadele değil, toplumsal bir adalet arayışı olarak tanımladı:

"Bizim kavgamız koltuk için değil, adalet, eşitlik ve onurlu bir yaşam için"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Güney, “İl kongresi soruşturması siyasi, altı boş bir süreçtir” dedi. Suçlandığı ses kaydında yer almadığını belirten Güney, şunları söyledi:

“Değil uçak bileti, bir İETT bileti varsa istifa ederim.



Görevde kaldığı yaklaşık 1,5 yılda sosyal belediyeciliğe odaklandığını söyleyen Güney, yürüttüğü projelerin birkaçını da şöyle sıraladı:

Su Sebilleri Projesi: Okullara arıtmalı sebiller yerleştirildi. “Musluktan su içen çocukları görmek hepimizi derinden etkiledi” dedi.

Beslenme Saati Projesi: Çocuklara aşevinden hazırlanan ama ‘verildiği belli olmayan’ özel paketlerle kahvaltı sunuldu.

Öğrenci YE: Beyoğlu App üzerinden üniversitelilere esnaf katkısıyla sıcak yemek sağlandı.

Emekli Evleri: Emeklilere çay, sinema, sağlık taraması gibi hizmetlerin verildiği sosyal alanlar oluşturuldu.