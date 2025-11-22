İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu

Meclis Komisyonunu İmralı'ya göndereceği heyet belli oldu. Heyette; AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

Ekim 2024'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, İmralı'ya terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitme aşamasına kadar uzandı.

'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı. Karar kapsamında komisyonda grubu bulunan AKP, MHP ve DEM Parti'den milletvekillerin yer alacağı heyet İmralı'ya gidecek.

Heyette; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

CHP TEMSİLCİ GÖNDERMEYECEK

Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi. 3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

