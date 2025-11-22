DEM'in komisyondaki 'Sorumluluk' sözlerine CHP'den yanıt

İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in 'evet' oyları ile terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme kararı alındı. CHP, komisyondaki oylamanın gizli olması, tutanakların 10 yıl boyunca halka açıklanmayacağı sebebiyle toplantıyı terk etti. Dünkü toplantıda CHP, İmralı Adası'na gidecek heyete üye de vermeyeceklerini duyurdu.

Öcalan kararında AKP'den bir fire!

Komisyonda CHP'nin kararını açıklamasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, şu sözleri sarf etti:

"Tarih cesur insanlar yazar bugün tarih yazıyoruz. Sorumluluk almayanları da tarih yazacak. Bu meselenin siyaset üstü bir mesele. Seçim meselesi değildir ve ülkenin geleceğinin konuşuluyor. Bir insanı daha bu sebepten kaybetmeyi göze alıyor musunuz"

Dün komisyon toplantısından sonra TBMM'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'in sorularını yanıtladı.

"BİZ SORUMLULUK ALDIK"

Murat Bakan, Koçyiğit'in sözleri hakkında şunları ifade etti:

"Ya biz sorumluluk aldık. Komisyona girerek bir sorumluluk aldık. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunun çözümünde üstüne düşeni geçmişten bugüne bir tarihsel sorumluluk içerisinde yerine getiriyor. Biz onu bu sorumluluk almama kısmını kendi üstümüze almıyoruz.

Muhalefet partileri arasında da yani muhalefete muhalefet etmek gibi bir alışkanlığımız yok. DEM Partili'deki arkadaşlar düşüncelerini ifade ederler özgürce. Bazen bizi daha sert de eleştirebilirler. Biz o eleştirilere tahammül etmek zorundayız"

Öcalan'ın SEGBİS ile dinlenilmesi önerisinin de CHP'den geldiğini hatırlatan Paşayiğit, "Böyle bir durum olsaydı içeride kalıp da bunu tartışır mıydınız? Böyle bir yol açılsaydı?" sorusunu yöneltti.

Murat Bakan şöyle yanıt verdi:

Tabii yeni bir seçenek olsaydı o seçeneği de değerlendirirdik. Biz böyle hani kaba bir milliyetçi tavırla yok kardeşim biz hiçbir şekilde hiçbir şeyi kabul etmiyoruz demiyoruz ki. Biz analiz ediyoruz.

Türkiye'nin ulusal çıkarları için bu sorunun çözümü için Türkiye'de demokrasi için hangi seçenek daha doğru olur? O seçeneğe göre bir adım atıyoruz. Dolayısıyla biz bunu doğru bulmadık ama bir başka seçenek gelseydi onu değerlendirebilirdik yani. Konuşurduk, değerlendirirdik.

Partimizin kurullarına sunardık ve ondan sonra bir değerlendirme yapardık ama öyle bir değerlendirme gelmedi. Zaten kararı vermişler. Gidecek insanların isimleri bile belli. Hani buradan Feti Yıldız'ın gideceği, Hüseyin Yayman'ın gideceği konuşuluyor.

Değişik bir şey çıkar mı bilmiyorum ama yani onlar Cumhur İttifakı konuşmuş karar vermiş artık yani son noktada.

"İYİ OLURSA ERDOĞAN'DAN KÖTÜ OLURSA ALLAH'TAN"