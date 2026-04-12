İmamoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

İmamoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Erdoğan'ı Kürtler üzerinden hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir." ifadelerini kullandı.

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bütün Ortadoğu’da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler" ifadeleriyle Netanyahu'ya tepki gösterirken, "Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Ortadoğu’da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler!

Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz.

Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayarak, başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız!"

ekran-goruntusu-2026-04-12-171919.png

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Göreve geldiği günden bu yana Gazzeli ve Lübnanlı sivilleri katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Netanyahu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim liderliğimdeki İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun uzantılarıyla mücadeleye devam edecek; buna karşın Erdoğan ise onlara yardım ediyor ve hatta Kürt vatandaşlarını katlediyor."

