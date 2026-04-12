Özgür Özel’den İsrail’e: Tam bir hadsizlik

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İsrail yönetiminden gelen açıklamalara "Hadsizlik" diyerek tepki gösteren Özel, "İsrail'in karşısında Türkiye tam olarak bir ve bütün şekilde aynı tarafta, masumların tarafında durmaktadır. İsrail'in yanında duracak hiçbir CHP'liyi bulamazlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ara seçim talebini yineleyen Özgür Özel, AKP'nin anketlerde birinci parti olmadığını belirterek, "Anketlerin hiçbirinde milletvekili çıkaracak takati kalmamıştır. Erdoğan bu yüzden sandıktan korkmaktadır, milletten kaçmaktadır" dedi.

"Ben bu çağrımı bir kez daha söylüyorum" diyen Özel, "Tarihe Anayasa'nın zorunlu kıldığı bir ara seçimden kaçan lider olarak Erdoğan geçecektir. Böyle geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir, ya getirecektir" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Biz ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Açıklamanın ardından basın mensularının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

ÖZEL: TAM BİR HADSİZLİKTİR

Özel, "Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının, meseleyi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca orada CHP'nin iki belediye başkanını ve önceki genel başkanını işaretlemek suretiyle ne murad ediyorsa o murad ettiği şeye ermesi mümkün değildir. Orada işaretlenen tüm CHP'lilerden de, CHP'nin tüm üyelerinden de, içerideki siyasi rekabet bir yana İsrail'e ve eli kanlı bir yönetime en ufak bir paye çıkmak, yanlarına hiçbir şey kalmaz. Bu konuda İsrail'in karşısında Türkiye tam olarak bir ve bütün şekilde aynı tarafta, masumların tarafında durmaktadır. İsrail'in yanında duracak hiçbir CHP'liyi bulamazlar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

