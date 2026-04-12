İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu... İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına peş peşe yanıt

İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu... İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına peş peşe yanıt
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan art arda sert yanıtlar geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullandı.

Katz, paylaşımında Türkiye’ye ilişkin sert ifadeler kullanırken; Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’ı etiketlemesi dikkat çekti.

Ancak Katz’ın destek bulmak amacıyla yaptığı bu hamle Türkiye’de beklediği karşılığı bulmadı. Etiketlenen üç isim de İsrailli bakana sert sözlerle yanıt verdi.

İMAMOĞLU: “HADİ BAŞKA KAPIYA”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Katz’ın paylaşımına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!”

KILIÇDAROĞLU: “KABUL EDİLEMEZ HADSİZLİK”

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Katz’ın ifadelerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir.

Bölgede hukuk tanımaz uygulamaları ve saldırgan politikalarıyla istikrarsızlığın başlıca kaynaklarından biri hâline gelen İsrail hükümetinin, Türkiye’nin iç siyasi hayatına dair açıklamalarını en güçlü şekilde reddediyoruz.

Katliamcı İsrail hükümetinin siyasi temsilcilerinin; Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve bölgenin çeşitli noktalarında çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların üzerini örtmeye çalışırken Türkiye’ye demokrasi, hukuk ve siyaset dersi vermeye kalkması ibret verici bir çelişkidir.

Mevcut İsrail yönetimine ilişkin beklentimiz; günü geldiğinde uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri ve işledikleri fiillerin karşılığını hukuk zemininde görmeleridir.

Türkiye’yi komşularıyla karşı karşıya getirmeye, özellikle İran başta olmak üzere bölgesel gerilimleri tırmandırarak savaş senaryolarına çekmeye yönelik her türlü provokasyonun farkındayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur.

Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir."

MANSUR YAVAŞ: “EN SON KONUŞACAK KİŞİSİNİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İsrailli bakana sert sözlerle yanıt verdi.

Yavaş, açıklamasında Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz en son konuşacak kişisiniz.”

Yavaş ayrıca, “Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır.” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

