Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya siyasilerden tepki

Göreve gelmesinden bu yana Gazzeli ve Lübnanlı sivilleri katleden İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden bir kere daha Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ı hedef aldı.

Kendilerinin İran'a ve bağlantılı örgütlerine karşı savaşmaya devam edeceklerini ifade eden Netanyahu buna karşın Erdoğan'ın İran'a yardım ettiğini öne sürüp Türkiye'deki Kürleri katlettiğini şu sözlerle savundu:

"Benim liderliğimdeki İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun uzantılarıyla mücadeleye devam edecek; buna karşın Erdoğan ise onlara yardım ediyor ve hatta Kürt vatandaşlarını katlediyor."

TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının ardınan Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

BAKAN ÇİFTÇİ: İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİĞİN AÇIK GÖSTERGESİDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda, “Gazze’de masum sivillere yönelik katliamların sorumlusu olan Benjamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ithamları, içine düştüğü çaresizliğin ve siyasi tükenmişliğinin açık göstergesidir. Hakkında uluslararası yargı süreçleri işletilen, insanlığa karşı suç iddialarıyla anılan bir ismin; hakikat, adalet ve insanlık adına söz söyleme meşruiyeti yoktur. Gerçekler açıktır: Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, çatışmadan beslenen ve kendi siyasi geleceğini korumak adına her yolu mubah gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek; insanlık vicdanını yaralayan her türlü zulmün karşısında kararlılıkla mücadele edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın: İşlenen suçlar cezasız kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM: TARİH SİZİ SOYKIRIM SUÇLUSU OLARAK YAZACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, “Bugün artık ‘Terör rejimi kimdir?’ sorusunun küresel bir cevabı var: İşgalci İsrail. Tarih sizi; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.