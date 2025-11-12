İmamoğlu'ndan 'gözaltına' alınan gazetecilere mektup

Gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde "Mevcutlu" olarak Emniyet'e ifadeye çağrıldı. Gazeteciler, verdikleri ifadelerin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldılar.

"GAZETECİLER İÇİN BİR GÖZDAĞI ARACI HALİNE GETİRİLDİ"

İmamoğlu, gözaltına alınan gazetecilere mektup gönderdi. Gazetecilere yönelik baskıya vurgu yapan ve gazeteciliğin suç olmadığını söyleyen İmamoğlu'nun mektubunda, "Sayın Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak basın özgürlüğünün her geçen gün biraz daha daraltıldığı bir dönemde, sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmanız ve ardından yurtdışı yasağıyla karşılaşmanız demokrasi adına kaygı verici. Maalesef son dönemde bu ve benzeri uygulamalar zaten az sayıda kalan kalemi özgürlük için yazan gazeteciler için bir gözdağı aracı haline getirildi. Gazetecilik suç değildir. Gerçeğin peşinde durduğunuz için sizi kutluyor, bu haksız süreci dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Çok saygı ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu" ifadeleri yer aldı.