İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Mızraklı çıkışı

Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi tutuklu olan Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Demirtaş'tan flaş açıklama: Erdoğan ile görüşmek istiyorumDemirtaş'tan flaş açıklama: Erdoğan ile görüşmek istiyorum

DEMİRTAŞ VE MIZRAKLI'NIN TAHLİYE EDİLMEMESİNE TEPKİ

Daha önce kullandığı 'Elektrikli sandalye' benzetmesini bir kez daha kullanan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

  • "Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor? Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor? Sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar.
  • Sabah söylediğimi tekrarlıyorum:
  • “Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi…”"

zf.jpg

İmamoğlu'ndan 'elektrikli sandalye' benzetmesi: Kafa aynı kafaİmamoğlu'ndan 'elektrikli sandalye' benzetmesi: Kafa aynı kafa

İMAMOĞLU'NDAN ELEKTRİKLİ SANDALYE BENZETMESİ

Sosyal medya sansürüne uğrayan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, yeni açtığı 'CBOIletişim' rumuzlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda eski başbakanlardan Adnan Menderes'i hatırlatarak şunlara yer vermişti:

  • "Yassıada’da Adnan Menderes’in savunması engellenince, mahkeme başkanı “sizi buraya koyan irade böyle istiyor” demişti. 65 yıl geçti fakat darbecilerin “iradesinde” değişen bir şey olmadı. Ha dün ha bugün. Kafa aynı kafa.
  • Sosyal medya hesaplarıma saldıran ve beni sessizliğe mahkum etmeye çalışanlara diyorum ki:
  • “ELEKTRİKLİ SANDALYE NE KADAR SANDALYE İSE, SİZİN DEMOKRASİNİZ DE O KADAR DEMOKRASİ…”"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

