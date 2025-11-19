İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Mızraklı çıkışı

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi tutuklu olan Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

DEMİRTAŞ VE MIZRAKLI'NIN TAHLİYE EDİLMEMESİNE TEPKİ

Daha önce kullandığı 'Elektrikli sandalye' benzetmesini bir kez daha kullanan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor? Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor? Sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar.

Sabah söylediğimi tekrarlıyorum:

“Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi…”"

İMAMOĞLU'NDAN ELEKTRİKLİ SANDALYE BENZETMESİ

Sosyal medya sansürüne uğrayan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, yeni açtığı 'CBOIletişim' rumuzlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda eski başbakanlardan Adnan Menderes'i hatırlatarak şunlara yer vermişti: