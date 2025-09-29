İmamoğlu Yusuf Tekin'den alacağı parayı bakın ne yapacak

Yayınlanma:
Bakan Yusuf Tekin, İmamoğlu’na yönelik “terör dili” ifadesi nedeniyle 25 bin TL tazminata mahkûm oldu. İmamoğlu, bu parayı tutuklu öğrenciler için kullanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 27 Kasım 2024’te İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için “Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklama, belediyelerin kreş ve anaokulu açma yetkisine dair bir tartışma sırasında yapılmıştı. Bu sözler üzerine İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Tekin hakkında İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ekrem İmamoğlu Yusuf Tekin'in nasıl profesör olduğunu açıkladı! "Abilerinden katakulliyi öğrenmiş"Ekrem İmamoğlu Yusuf Tekin'in nasıl profesör olduğunu açıkladı! "Abilerinden katakulliyi öğrenmiş"

SARAÇHANE'DEKİ ÖĞRENCİLERE

Mahkeme, İmamoğlu lehine karar vererek Bakan Tekin’i 25 bin lira manevi tazminata mahkûm etti.

Saray'ın başdanışmanından 'hakimi açığa alın' çağrısı: İmamoğlu'nun savunmasını görünce dayanamadıSaray'ın başdanışmanından 'hakimi açığa alın' çağrısı: İmamoğlu'nun savunmasını görünce dayanamadı

İmamoğlu'nun bu tazminatı Saraçhane eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan öğrencilere destek için kullanacağı öğrenildi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

