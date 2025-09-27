Saray'ın başdanışmanından 'hakimi açığa alın' çağrısı: İmamoğlu'nun savunmasını görünce dayanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Turpun Büyüğü” başlıklı sunumdaki sözleri nedeniyle “Bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarından dava açıldı.

Kamuoyunda Bilirkişi Davası olarak bilinen davanın ilk duruşması 26 Eylül'de görüldü. Üzerine atılı iddialar nedeni ile ilk kez hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, savunmasını yaptı. Dava ikinci duruşmanın görüleceği 12 Aralık'a ertelendi.

Duruşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan bir paylaşım geldi.

İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASINI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Duruşma öncesinde İmamoğlu'nun salona girerken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, mahkeme salonundakilerin İmamoğlu'nu alkışladığı ve sloganlarla destek verdiği görüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki gösteren Oktay Saral, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) göreve çağırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önce Ekrem İmamoğlu'na hakaret eden Saral, mahkemenin yürüttüğü süreçte usulsüzlük yaptığını iddia ederek "Bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır" dedi.

SARAY'IN BAŞDANIŞMANINDAN 'HAKİMİ AÇIĞA ALIN' ÇAĞRISI

MHP lideri Bahçeli başta olmak üzere iktidar kanadından çok sayıda kişinin 'İBB davası TRT yayınlansın' çağrısı yapılırken, İmamoğlu'nun duruşma öncesindeki görüntülerinden duyduğu rahatsızlıkla dikkat çeken Saral, mahkemeyi 'şov yaptırmak' ile suçladı.

Mahkeme heyetinin görüntü alınmasına göz yumarak yasağı deldiğini iddia eden Saral, şunları söyledi:

"Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor. Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum."