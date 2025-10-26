İmamoğlu saatlerdir avukatlarıyla görüştürülmüyor: Nezarethanede bekliyor

halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Hakkında casusluk soruşturması yürütülen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne götürülmek üzere sabah 07.00'de uyandırıldı. İmamoğlu, "Çok erken" diyerek itiraz etti. Bunun üzerine cezaevi görevlileri saat 09.00'da koğuşuna girerek, İmamoğlu'nu dışarı çıkardı.

ADLİYEYE GETİRİLDİĞİ AVUKATLARINDAN GİZLENDİ

İmamoğlu, saat 10.20'de Çağalayan Adliyesi'ne getirildi ve binanın eksi 7'nci katındaki nezarethaneye kondu.

İmamoğlu'nun avukatları, Adliye içerisindeki karakolu arayarak "Adliye'ye getirildi mi?" diye sorduklarında olumsuz yanıt verildi.

İMAMOĞLU AİLESİ VE ÖZEL'LE GÖRÜŞTÜRLDÜ

Bir süre sonra CHP lideri Özgür Özel'in araya girmesi üzerine İmamoğlu yukarı katta bir odaya götürüldü. Bu odada Özel'in yanı sıra eşi ve çocuğuyla görüştürüldü.

İmamoğlu, görevlilere avukatıyla görüşmek istediğini söyledi. İmamoğlu, "Eğer görüştürmemek bir kural ise kural olduğunu söyleyin. Yoksa bu bir adalatesizliktir" dedi.

Yaptığı itiraz sonrası İmamoğlu tekrar eksi 7'nci kattaki nezarethaneye kondu. İmamoğlu halen avukatlarıyla görüşebilmiş değil ve ifadesine başlanmadı.