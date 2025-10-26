İmamoğlu saatlerdir avukatlarıyla görüştürülmüyor: Nezarethanede bekliyor

İmamoğlu saatlerdir avukatlarıyla görüştürülmüyor: Nezarethanede bekliyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Casusluk iddiasıyla bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatlarıyla görüştürülmedi. İfadesi de henüz alınmayan İmamoğlu, saatlerdir nezarethanede bekletiliyor.

halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Hakkında casusluk soruşturması yürütülen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne götürülmek üzere sabah 07.00'de uyandırıldı. İmamoğlu, "Çok erken" diyerek itiraz etti. Bunun üzerine cezaevi görevlileri saat 09.00'da koğuşuna girerek, İmamoğlu'nu dışarı çıkardı.

"Sesini kimse duymasın" ablukası: İmamoğlu'na destek olmak bile engelleniyor!"Sesini kimse duymasın" ablukası: İmamoğlu'na destek olmak bile engelleniyor!

bb-baskani-ekrem-imamoglu.webp

ADLİYEYE GETİRİLDİĞİ AVUKATLARINDAN GİZLENDİ

İmamoğlu, saat 10.20'de Çağalayan Adliyesi'ne getirildi ve binanın eksi 7'nci katındaki nezarethaneye kondu.

İmamoğlu'nun avukatları, Adliye içerisindeki karakolu arayarak "Adliye'ye getirildi mi?" diye sorduklarında olumsuz yanıt verildi.

İmamoğlu ifade verirken Özgür Özel tüm İstanbul'u Çağlayan'a davet ettiİmamoğlu ifade verirken Özgür Özel tüm İstanbul'u Çağlayan'a davet etti

İMAMOĞLU AİLESİ VE ÖZEL'LE GÖRÜŞTÜRLDÜ

Bir süre sonra CHP lideri Özgür Özel'in araya girmesi üzerine İmamoğlu yukarı katta bir odaya götürüldü. Bu odada Özel'in yanı sıra eşi ve çocuğuyla görüştürüldü.

İmamoğlu, görevlilere avukatıyla görüşmek istediğini söyledi. İmamoğlu, "Eğer görüştürmemek bir kural ise kural olduğunu söyleyin. Yoksa bu bir adalatesizliktir" dedi.

Yaptığı itiraz sonrası İmamoğlu tekrar eksi 7'nci kattaki nezarethaneye kondu. İmamoğlu halen avukatlarıyla görüşebilmiş değil ve ifadesine başlanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Siyaset
Sezgin Tanrıkulu'ndan Çağlayan ablukasına tepki
Sezgin Tanrıkulu'ndan Çağlayan ablukasına tepki
Ali Mahir Başarır'dan Çağlayan'ın ablukaya alınmasına tepki
Ali Mahir Başarır'dan Çağlayan'ın ablukaya alınmasına tepki