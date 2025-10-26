Çağlayan'da son durum! İmamoğlu ifade vermeye başladı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu defa casusluk soruşturması başlatıldı. İmamoğlu ve Necati Özkan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

CHP'li vekiller Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, vatandaşları "casusluk" soruşturması kapsamında ifadesi alınacak tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne çağırdı.

ÇAĞLAYAN'DAN SON GELİŞMELER...

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu savcılıktaki ifadesine başladı. İmamoğlu sözlerine,

"İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı! Hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde başladı.

11.10 - ÖZGÜR ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU ADLİYEDE

CHP Lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

10.55 | İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE!

Casusluk soruşturması kapsamında ifadesi alınacak olan Ekrem İmamoğlu saat 10.55 itibarı ile Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Halk TV muhabiri Umut Taştan, alanda geniş güvenlik önlemleri alındığını, ekiplerin bariyerleri alana doğru çekerek miting alanlarını daralttığını, insanların toplanabileceği alanın daraltıldığını aktardı. Taştan, bugün TELE 1 GYY'si Merdan Yanardağ'ın da ifadesinin alınacağını aktardı.

BAŞSAVCININ TALİMATI İLE BARO BAŞKANI DAHİ ADLİYEYE ALINMADI!

Miting için Çağlayan Adliyesi'ne giden İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Rukiye Leyla Süren, sabah saatlerinden bu yana savcılar ile görüşemediğini, bunun başsavcının talimatı olduğunu ifade etti.

Süren, baro personellerinin yanı sıra, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ve İstanbul Barosu Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın dahi içeri alınmayacağı söylendiğini aktardı. Süren durumu, 'Sözün bittiği yer' diye ifade etti.

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

İmamoğlu'na açılan soruşturmada adı geçen ve gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ALİ GÖKÇEK: ŞU AN HİÇBİR ENGELLEME KALMADI

"Dün akşamdan beri bir mücadele veriyoruz. Hem il yöneticimiz Gürbüz Erdagöz hem de Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan burada. Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç de sabah bizlere dahil oldu. Biz zaten gelelim burada otobüsümüzü yerleştirelim, 7 ay sonra cumhurbaşkanı adayımız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez Silivri’den çıkıp İstanbul’un içine, merkezine gelecek. Genel Başkanımız yurt dışı gezisini yarıda kesip Türkiye’ye dönüyor, burada olacak. Haliyle buraya gelecek hem vatandaşlarımıza hem de partililerimize hitap edecek uygun bir alan belirledik. Gayet de uygun, güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Engellemeler oldu ancak şu an hiçbir engelleme kalmadı. Saat 11.00’de Genel Başkanımız da burada olacak, vatandaşlarımıza seslenecek. İsteyen vatandaşlarımız yine metrobüsle ulaşabilirler, bütün yollar açık olacak. Bu konuda da sıkıntı olmadığını şimdi bildirelim. Biz buradan sesimizi yükselteceğiz. Herkesi de bu sese destek olmaya davet ediyoruz."

UMUT AKDOĞAN: METRO AÇIK, ENGELLER KALDIRILDI