İmamoğlu İstanbul’un kurtuluşu böyle kutladı: Bu şehri koruyan muhafızların var

Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” sözleriyle kutladı. İmamoğlu, “İşgalden, talandan, kanaldan bu şehri koruyan muhafızların var” ifadelerini kullandı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden yapılan paylaşımda İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” sözlerine yer verdi.

imamoglu2.jpg

“BU ŞEHRİ KORUYAN MUHAFIZLARIN VAR”

İmamoğlu, sözlerinin devamında “İşgalden, talandan, kanaldan bu şehri koruyan muhafızların var” ifadelerini kullanırken sözlerini “Kurtuluşun kutlu olsun İstanbul” ifadeleriyle noktaladı.

imamoglu-tweeet.png

İŞGAL 6 EKİM’DE SONLANDI

İstanbul’u fiilen işgal eden son itilaf birliği, 4 Ekim 1923 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nın önünde gerçekleştirilen törenle Türk bayrağını selamlayarak İstanbul’u terk etti.

Akabinde ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul’a girerek 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgali resmen sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

