İmamoğlu İstanbul’un kurtuluşu böyle kutladı: Bu şehri koruyan muhafızların var

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” sözleriyle kutladı. İmamoğlu, “İşgalden, talandan, kanaldan bu şehri koruyan muhafızların var” ifadelerini kullandı.