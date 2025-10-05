İstanbul'da yarın bazı hatlar ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın bazı hatlar ücretsiz olacak
Yayınlanma:
İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim günü bazı ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İETT’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.”

Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 6 Ekim Pazartesi günü gün boyu metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

İstanbullunun pazartesi çilesi bitmiyor: Yağış başladı, trafik kilitlendi!İstanbullunun pazartesi çilesi bitmiyor: Yağış başladı, trafik kilitlendi!

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı