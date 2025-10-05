İstanbul'da yarın bazı hatlar ücretsiz olacak

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İETT’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.”

Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 6 Ekim Pazartesi günü gün boyu metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.