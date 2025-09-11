İmamoğlu 'Hepimizin ortak görevidir' diyerek çağrı yaptı: Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım!

Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu kurulması çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım!" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu kurulması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin çok bir tehlikenin eşiğinde olduğundan bahseden İmamoğlu, "Çok geç olmadan seçim güvenliği ve demokrasi adına hep birlikte çalışmak zorundayız. Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım!" dedi.

"DEMOKRASİYE, HUKUKA VE TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKALIM!"

Çarşamba günü Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine gönderdiği mektupta Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu kurulması yönünde çağrı yapan İmamoğlu, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu çerçevede siyasi partilere, STK’lara, iş, işçi ve işveren örgütlerine büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

Demokrasiyi, milletin oy verme hakkını ve hukukunu korumak zorunda olduklarını belirten Silivri'de tutuklu Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabındna yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Türkiye çok büyük bir tehlikenin eşiğinde. Seçimlerin ve verilen oyların anlamının kalmayacağı bir yolda ilerliyoruz.

Demokrasiyi, milletin oy verme hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Fikirlerimiz, hayallerimiz ve millet için mücadele etme yöntemlerimiz farklı olabilir. Ancak demokrasiye sahip çıkmak ve milletin oylarına halel gelmemesini sağlamak hepimizin ortak görevidir.

Bu çerçevede siyasi partilere, STK’lara, iş, işçi ve işveren örgütlerine büyük sorumluluk düşüyor.

Çok geç olmadan seçim güvenliği ve demokrasi adına hep birlikte çalışmak zorundayız. Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım!"

