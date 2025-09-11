Özgür Özel 'Geliri öğrencilere verilecek' demişti: Millete Emanet kitabı kapış kapış gidiyor

CHP Lideri Özgür Özel'in çarşamba günü Kadıköy'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde gelirini bursu kesilen öğrencilere bağışlanacağını duyurduğu "Millete Emanet" isimli kitap sipariş rekorları kırıyor.

"MİLLETE EMANET" SİPARİŞ REKORU KIRIYOR

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, önsözünü Özgür Özel'in, son sözünü ise tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı 'Millete Emanet' adlı kitabın sipariş rekoru kırdığını duyurdu.

Kitabın paketleme anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Hepkon, "Önsözünü Özgür Özel'in, sonsözünü Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı, Yavuz Oğhan tarafından hazırlanan "Millete Emanet" kitabı dün geceden beri rekor üzerine rekor kırıyor." ifadelerine yer verdi.

Kitabın gelirinin 19 Mart mağduru öğrencilere verileceğini öğrenenlerin sipariş için sıraya girdiğini belirten Hepkon, kitabı herkese ulaştıracaklarını şöyle ifade etti:

"Kitabın gelirinin 19 Mart mağduru öğrencilere verileceğini öğrenenler durmadan sipariş veriyor. Var gücümüzle emanete sahip çıkıyoruz. Herkese ulaştıracağız..."

ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGTE DUYURMUŞTU

Yavuz Oğhan tarafından hazırlanıp Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılan "Millete Emanet" isimli kitabı CHP Lideri Özgür Özel, 100 binden fazla yurttaşın katıldığı Kadıköy mitinginde duyurmuştu.

"Sözüme değer veren herkesi gençlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz." diyen Özel şöyle konuşmuştu: