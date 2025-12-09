Özgür Özel'in bütçe konuşmasını kulisleri salladı! İsmail Saymaz'dan bomba yorum

Yayınlanma:
İsmail Saymaz, Özgür Özel’in bütçe konuşmasında “belgeleri AKP’lilerin verdiğini” açıklamasının iktidar içinde gerilim yansıma olduğunu belirtti. AKP bağlantılı isimlerin son soruşturmalarda öne çıkmasının parti içinde “elektriklenme” oluşturduğunu söyledi.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bütçe konuşmasında AKP'lilere dönüp kendisine bilgi verdiğini açıklaması siyaset kulislerinde yankı uyandırdı. Özel’in bu belgeleri gerektiğinde İstanbul Başsavcısı Gürlek’e vermeye hazır olduğunu söylediğini de hatırlatan Saymaz, bu dosyaların AKP'den gelmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Saymaz, son dönem soruşturmalarda AKP bağlantılı isimlerin de gündeme geldiğini söyledi. Mehmet Fatih Saraç, Cüneyt Zapsu, Hamdi Akın ve Adnan Çebi gibi isimlerin adlarının geçtiğini aktaran Saymaz, bu durumun parti içinde bir “elektriklenme” yarattığını ifade etti. Saymaz, " Dolayısıyla muhtemelen bu operasyonlar AK Parti'ye ya da AK Partililere değen bu operasyonlar AK Parti içinde de belli bir elektrik üretmiş." dedi.

İş güvenlik uzmanı kozmetik atölyesine hiç gitmemişİş güvenlik uzmanı kozmetik atölyesine hiç gitmemiş

Saymaz ayrıca Cumhur İttifakı içinde de farklı başlıklarda gerilim yaşandığını belirtti. Özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üzerinden MHP ile AKP arasında anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen Saymaz, valiler kararnamesinin hâlâ çıkmamış olmasının bu gerilimle ilişkili olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN'A YANSITILMAYAN GERİLİM"

Saymaz, kabinedeki değişiklerin olabileceği ifade etti. Saymaz, şunları ifade etti:

"Çeşitli sürtünmelerin elektriklenmelerin hem AK Parti içinde, hem Cumhur İttifakı işte gerilimlerin olabileceği kanaatindeyim. Erdoğan'ın ismi de. Bu Özgür Özel'in dün açıkladığı AK Parti içinden bize eliyor demesi orada AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı'na yansıtılamayan bir gerilimin biriktiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
Siyaset
KKTC Başbakanı Üstel hastaneye kaldırıldı! Operasyona alındı
KKTC Başbakanı Üstel hastaneye kaldırıldı! Operasyona alındı
Türkiye'deki kumar bataklığı ayyuka çıkınca CHP'li Bulut açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'deki kumar bataklığı ayyuka çıkınca CHP'li Bulut açtı ağzını yumdu gözünü
İmamoğlu'nun kaderini Çorum'dan gelen hamle çizecek! AYM'nin tarihi kararı için geri sayım
İmamoğlu'nun kaderini Çorum'dan gelen hamle çizecek! AYM'nin tarihi kararı için geri sayım