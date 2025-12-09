Özgür Özel'in bütçe konuşmasını kulisleri salladı! İsmail Saymaz'dan bomba yorum

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bütçe konuşmasında AKP'lilere dönüp kendisine bilgi verdiğini açıklaması siyaset kulislerinde yankı uyandırdı. Özel’in bu belgeleri gerektiğinde İstanbul Başsavcısı Gürlek’e vermeye hazır olduğunu söylediğini de hatırlatan Saymaz, bu dosyaların AKP'den gelmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Saymaz, son dönem soruşturmalarda AKP bağlantılı isimlerin de gündeme geldiğini söyledi. Mehmet Fatih Saraç, Cüneyt Zapsu, Hamdi Akın ve Adnan Çebi gibi isimlerin adlarının geçtiğini aktaran Saymaz, bu durumun parti içinde bir “elektriklenme” yarattığını ifade etti. Saymaz, " Dolayısıyla muhtemelen bu operasyonlar AK Parti'ye ya da AK Partililere değen bu operasyonlar AK Parti içinde de belli bir elektrik üretmiş." dedi.

Saymaz ayrıca Cumhur İttifakı içinde de farklı başlıklarda gerilim yaşandığını belirtti. Özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üzerinden MHP ile AKP arasında anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen Saymaz, valiler kararnamesinin hâlâ çıkmamış olmasının bu gerilimle ilişkili olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN'A YANSITILMAYAN GERİLİM"

Saymaz, kabinedeki değişiklerin olabileceği ifade etti. Saymaz, şunları ifade etti:

"Çeşitli sürtünmelerin elektriklenmelerin hem AK Parti içinde, hem Cumhur İttifakı işte gerilimlerin olabileceği kanaatindeyim. Erdoğan'ın ismi de. Bu Özgür Özel'in dün açıkladığı AK Parti içinden bize eliyor demesi orada AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı'na yansıtılamayan bir gerilimin biriktiğini gösteriyor" dedi.