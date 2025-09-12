İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısında çıkıyor: 8 yıl hapsi isteniyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili davada bugün hakim karşısında çıkıyor. Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen yargılamanın ilk duruşması, Çağlayan'dan Silivri'ye alınmıştı. Dava Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılacak. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Duruşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.
11.03 | ÖZGÜR ÖZEL ALKIŞLARLA KAŞILANDI
Çok sayıda Milletvekili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve hukukçu davayı duruşma salonunu doldurdu. CHP lideri Özgür Özel'in duruşma salonuna girdiği esnada kalabalık Özel'i alkışlarla karşıladı.