İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısında çıkıyor: 8 yıl hapsi isteniyor

İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısında çıkıyor: 8 yıl hapsi isteniyor
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'diploma davasında' ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili davada bugün hakim karşısında çıkıyor. Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen yargılamanın ilk duruşması, Çağlayan'dan Silivri'ye alınmıştı. Dava Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılacak. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Duruşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

11.03 | ÖZGÜR ÖZEL ALKIŞLARLA KAŞILANDI

Çok sayıda Milletvekili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve hukukçu davayı duruşma salonunu doldurdu. CHP lideri Özgür Özel'in duruşma salonuna girdiği esnada kalabalık Özel'i alkışlarla karşıladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Siyaset
12 Eylül 1980'den bugüne: Darbeden de ağır... İşte siyasilerden mesajlar
12 Eylül 1980'den bugüne: Darbeden de ağır... İşte siyasilerden mesajlar
Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!
Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!