İmamoğlu "Bunlar suçsa ben suçluyum" dedi: Tek tek açıkladı

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, icraatleri nedeniyle tutuklandığını bir kez daha vurguladı.

Bunlar suçsa ben suçluyum" diyen İmamoğlu siyasi hayatındaki başarılarını tek tek saydı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu mektup adresini paylaştı

"BUNLAR SUÇSA EVET BEN SUÇLUYUM!"

237 günde hazırlanan İBB iddianamesinde 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: