İmamoğlu "Bunlar suçsa ben suçluyum" dedi: Tek tek açıkladı

İmamoğlu "Bunlar suçsa ben suçluyum" dedi: Tek tek açıkladı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi başarılarını tek tek sayarak "Bunlar suçsa ben suçluyum" dedi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, icraatleri nedeniyle tutuklandığını bir kez daha vurguladı.

Bunlar suçsa ben suçluyum" diyen İmamoğlu siyasi hayatındaki başarılarını tek tek saydı.

imamoglu-chp-kurultayinin-onemine-dikkat-cekti-muhalefet-toptan-sekillenecek-qfx5.jpg
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu mektup adresini paylaştıEkrem İmamoğlu mektup adresini paylaştı

"BUNLAR SUÇSA EVET BEN SUÇLUYUM!"

237 günde hazırlanan İBB iddianamesinde 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "1971’de Trabzon’da doğdum. 1988’de Trabzon Lisesi’nden mezun oldum. 1994’te İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 2002’de Trabzonspor yöneticisi oldum. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldum. 2014 Mart’ta %51 oyla Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim. 2019 Mart’ta 13.600 oy farkıyla İBB Başkanı oldum. 2019 Haziran’da 806.000 oy farkıyla İBB Başkanı oldum. 2024 Mart’ta 1 milyon 100 bin oy farkıyla İBB Başkanı oldum. 2024 Haziran’da TBB Başkanı oldum. 2025 Mart’ta 15,5 milyon vatandaşımın oyuyla milletin Cumhurbaşkanı Adayı oldum.
  • Ayrıca milletimin verdiği yetkiyle ve Allah’ın izniyle; metrolar, yaşam vadileri, kent ormanları, İSKİ yatırımları, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleri, anne kart, burslar, sosyal yardımlar, kreşler, yurtlar, Feshane, Gazhane ve daha nice icraata imza attım. Bunlar suçsa evet ben SUÇLUYUM!"

lkjs.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Siyaset
Bütçe komisyonunda 'Beyaz Toros' tartışması: CHP’li vekillerden Bakan Tunç’a sert tepki
Bütçe komisyonunda 'Beyaz Toros' tartışması: CHP’li vekillerden Bakan Tunç’a sert tepki
AKP'li Şamil Tayyar'dan 'İmralı Notları' mesajı: Kendisi gitmiş gibi...
AKP'li Şamil Tayyar'dan 'İmralı Notları' mesajı: Kendisi gitmiş gibi...