Ekrem İmamoğlu mektup adresini paylaştı

Ekrem İmamoğlu mektup adresini paylaştı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine gönderilen her mektubu ilgiyle okuduğunu belirterek mektup adresini paylaştı.

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevine gönderilen binlerce mektubu ilgiyle okuduğunu belirten Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mektup adresini paylaştı.

237 günde hazırlanan İBB iddianamesinde 23 asıra kadar hapsi istenen İmamoğlu, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mektuplar ile ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

CHP'nin yeni yol haritası yayınlandı: İmamoğlu'ndan 'iktidara yürüyüş' mesajıCHP'nin yeni yol haritası yayınlandı: İmamoğlu'ndan 'iktidara yürüyüş' mesajı

"MUHTEŞEM MEKTUPLAR ALDIM, ÇOK GÜZEL DUYGULARI YAŞADIM"

Her yaştan, her bölgeden yurttaşın gönderdiği mektupları okurken çok güzel duygular yaşadığını ifade eden İmamoğlu, "Beni evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak köyünüze, ilçenize, şehrinize hatta dünyanın farklı yerlerindeki evlerinize misafir ettiniz. Her cümleniz bana bunu hissettirdi" dedi.

"Okuma yazmayı yeni öğrenenlerden, Bebekleri ve küçük çocukları adına yazan anne-babalardan, Yeni doğacak bebeklerinin duygularını yazan annelerden muhteşem mektuplar aldım, çok güzel duyguları yaşadım" diyen İmamoğlu şunlara paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Kısacası her kesimden, her yaştan, her bölgeden ve her deneyimden insanımızın; sözlerinin gücü ve kuvvetiyle özgürleştim. Sizden duymaya, öğrenmeye ve çok çalışmaya devam ediyorum.
  • Farklı hapishanelerde yatan kader mahkumlarından aldığım mektupların yeri ise ayrı."

fd.jpg

"SİZLERLE DERTLEŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Cezaevinde oluşan büyük yoğunluk gereği mektuplarınızı aşağıdaki adrese bekliyorum. Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim. Sizleri sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum" diyen İmamoğlu, kendisine ulaşmak isteyenlerle şu adresi paylaştı:

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Üsküp Sokak, Çankaya / Ankara

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Siyaset
Kamera karşısına geçip CHP'yi hedef almıştı: Kılıçdaroğlu bu kez partisini iktidara yakın gazeteciye şikayet etti
Kamera karşısına geçip CHP'yi hedef almıştı: Kılıçdaroğlu bu kez partisini iktidara yakın gazeteciye şikayet etti
Zafer Partisi'nden AKP-MHP-DEM çıkışı: İkinci ihanet sürecini yürütüyorlar
Zafer Partisi'nden AKP-MHP-DEM çıkışı: İkinci ihanet sürecini yürütüyorlar
Lise eğitim süresi kısalacak mı? Yusuf Tekin'den İngiltere örneği: 15-16 yaşında üniversiteye gidiyorlar
Lise eğitim süresi kısalacak mı? Yusuf Tekin'den İngiltere örneği: 15-16 yaşında üniversiteye gidiyorlar