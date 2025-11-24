23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevine gönderilen binlerce mektubu ilgiyle okuduğunu belirten Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mektup adresini paylaştı.

237 günde hazırlanan İBB iddianamesinde 23 asıra kadar hapsi istenen İmamoğlu, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mektuplar ile ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

CHP'nin yeni yol haritası yayınlandı: İmamoğlu'ndan 'iktidara yürüyüş' mesajı

"MUHTEŞEM MEKTUPLAR ALDIM, ÇOK GÜZEL DUYGULARI YAŞADIM"

Her yaştan, her bölgeden yurttaşın gönderdiği mektupları okurken çok güzel duygular yaşadığını ifade eden İmamoğlu, "Beni evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak köyünüze, ilçenize, şehrinize hatta dünyanın farklı yerlerindeki evlerinize misafir ettiniz. Her cümleniz bana bunu hissettirdi" dedi.

"Okuma yazmayı yeni öğrenenlerden, Bebekleri ve küçük çocukları adına yazan anne-babalardan, Yeni doğacak bebeklerinin duygularını yazan annelerden muhteşem mektuplar aldım, çok güzel duyguları yaşadım" diyen İmamoğlu şunlara paylaşımında şunlara yer verdi:

"Kısacası her kesimden, her yaştan, her bölgeden ve her deneyimden insanımızın; sözlerinin gücü ve kuvvetiyle özgürleştim. Sizden duymaya, öğrenmeye ve çok çalışmaya devam ediyorum.

Farklı hapishanelerde yatan kader mahkumlarından aldığım mektupların yeri ise ayrı."

"SİZLERLE DERTLEŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Cezaevinde oluşan büyük yoğunluk gereği mektuplarınızı aşağıdaki adrese bekliyorum. Yazdıklarınızı okumaya, sizlerle dertleşmeye devam edeceğim. Sizleri sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum" diyen İmamoğlu, kendisine ulaşmak isteyenlerle şu adresi paylaştı:

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Üsküp Sokak, Çankaya / Ankara