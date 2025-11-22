CHP'nin yeni yol haritası yayınlandı: İmamoğlu'ndan 'iktidara yürüyüş' mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün açıkladığı yeni parti programı ile Türkiye siyaseti için güncellenmiş yol haritasını sundu. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yeni programını "iktidar rehberi ve kurtuluş reçetesi" olarak nitelendirdi.
Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada İmamoğlu, partinin hazırladığı yeni programın, Türkiye ve dünyanın mevcut koşulları dikkate alınarak oluşturulduğunu vurguladı. İmamoğlu, bunun “yeni bir Türkiye hayali” olduğunun altını çizdi.
"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ GÜCE KAVUŞTURACAĞIZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Bundan sonraki yürüyüş, iktidara yürüyüştür. Zaman, vatandaşın gücünü esas alan parlamenter sistem zamanıdır” sözlerini hatırlatan İmamoğlu, CHP’nin yeni programını şu ifadelerle değerlendirdi:
"Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni Parti Programımızı açıklamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.
Cumhuriyetimizin ve sosyal demokrasinin ilkelerini, ülkemizin ve dünyanın mevcut durumunu değerlendirerek yeni bir Türkiye hayali kurduk.
Katılımcı demokrasi, hukuk devleti, kalkınma, adil paylaşım, üretim ekonomisi, akılcı dış politika ve hizmet odaklı siyaseti inşa edeceğiz.
Yeni Cumhuriyet Halk Partisi Programı, bir iktidar rehberi ve kurtuluş reçetesidir.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söylediği gibi:
'Bundan sonraki yürüyüş, iktidara yürüyüştür. Zaman, vatandaşın gücünü esas alan parlamenter sistem zamanıdır.'
Yurdumuza can veren aziz milletimizin aklı, vicdanı ve gücüyle yeniliği ve değişimi sağlayacağız.
Türkiye'yi hak ettiği güce kavuşturacağız.
Milletimizi hak ettiği huzur, refah ve adaletle buluşturacağız.
Sevdamız ve istikametimiz hep Türkiye Cumhuriyeti olacak"