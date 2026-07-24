İmam hatip lisesi kız öğrencileri fotoğraflarını sansürledi!

Çankırı’daki Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS başarısını duyurmak için hazırladığı afiş tartışma yarattı. Afişte erkek öğrencilerin fotoğrafları kullanılırken kız öğrenciler temsili çizimlerle gösterildi.

Okul yönetimi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 80 bine giren 19 öğrenciyi hazırladığı afişle kutladı. Erkek öğrencilerin gerçek fotoğraflarına yer verilen afişte, dereceye giren kız öğrencilerin fotoğrafları ise paylaşılmadı. Kız öğrencilerin yerine temsili kadın çizimleri kullanıldı.

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre; Afişin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı uygulamaya tepki gösterdi. Kullanıcılar, kız ve erkek öğrenciler arasında ayrım yapıldığını savundu.

EĞİTİM-İŞ'TEN TEPKİ

Eğitim-İş Çankırı Başkanı Murat Şamasas, okulun başarıları yerine afişteki uygulamayla gündeme gelmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Şamasas, “Karma eğitimin yapıldığı bir okulumuzun başarıları yerine, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin başarılarını gölgeleyerek bu şekilde gündeme gelmesi bizleri hem rahatsız etmiş hem de üzmüştür. Laik, çağdaş, karma eğitimden ödün verilemez. Ya tüm öğrencilerin fotoğrafları yayınlanmalı ya da hiçbirinin fotoğrafları yayınlanmamalıdır. Bu konuda cinsiyet eşitliğini zedeleyen bu paylaşımı ve ardındaki ayrımcı zihniyeti kınıyoruz. KVKK kapsamında hiçbir öğrencinin fotoğrafının paylaşılması uygun değildir” dedi.

Okul müdürü aynı zamanda ÖNDER’in şube başkanı

OKUL BAŞKANI ÖNDER DERNEĞİNİN BAŞKANI

Tartışmaların odağındaki okulun müdürü Mustafa Uyanık’ın, aynı zamanda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Çankırı Şube Başkanı olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Haziran’da okullara gönderdiği genelgede öğrencilerin kişisel bilgilerinin hiçbir mecrada yayımlanmamasını istemişti. Buna rağmen çok sayıda okul, YKS’de dereceye giren öğrencilerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaşmıştı.