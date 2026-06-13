İmam Hatip Mezunları yurdunda öğrenciyi darbeden görevli tutuklandı!

Konya'daki bir erkek öğrenci yurdunda yaşanan şiddet olayında yeni bir gelişme yaşandı. Bir öğrenciyi darp ettiği anları ortaya çıkan yurt görevlisi M.G., "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

YURT GÖREVLİSİ ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

Olay, Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği'ne (BİMDER) bağlı erkek öğrenci yurdunda meydana geldi.

Yurtta idari personel olarak çalışan M.G.'nin, savunmasız durumdaki bir öğrenciye tekme ve yumruklarla şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

"ŞİKAYETÇİ OLMAYIN" BASKISI İDDİASI

Görüntülerin yayılması toplumda infial yarattı. Ayrıca, şiddete uğrayan çocuğun ailesine şikayetçi olmamaları yönünde bazı kişiler tarafından baskı yapıldığı iddia edildi.

ÖNCE GÖREVDEN ALINDI, SONRA TUTUKLANDI

Şiddet görüntülerinin basına yansımasının ardından Konya Valiliği hemen idari inceleme başlattı ve yurt görevlisi M.G.'yi görevinden uzaklaştırdı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, mahkemeye çıkarılan şüpheli, "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR MI?

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sadece ortaya çıkan görüntülerle sınırlı kalmadığı öğrenildi.

Adli makamlar ve müfettişler, tutuklanan M.G.'nin geçmişte başka öğrencilere de şiddet uygulayıp uygulamadığını derinlemesine araştırıyor. Bu doğrultuda yurdun eski güvenlik kamerası kayıtları, nöbet defterleri ve geçmiş dönemlerde yapılan şikayet başvuruları tek tek incelemeye alındı.