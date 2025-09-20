İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN ERDOĞAN-TRUMP AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin konusuna dair "Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir" diyen Duran şu ifadeleri kullandı: