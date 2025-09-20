İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin konusuna dair "Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir" diyen Duran şu ifadeleri kullandı:

  • "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır. Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir.
  • Cumhurbaşkanımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı için New York’a gidecek ve BM Genel Kurulu’nda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirecektir. Ardından Washington’da ABD Başkanı Trump ile bir görüşme gerçekleştirecektir.
  • Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. Özel’in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır."

