İktidarın önde gelen kalemi Beyaz Toros eylemini anlattı

Türkiye'de faili meçhul ve işkencenin simgesi olan Beyaz Toros, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından kurulan komisyonun dördüncü toplantısında ortaya çıktı.

Sabıka kaydı bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan, TBMM'nin önüne getirdiği Beyaz Toros aracı ateşe verdi.

Şahıs, gözaltına alınırken de eylemi ÖTV politikasına karşı yaptığını söyledi. Fidan'ın 2018'de Mersin Adliyesi önünde de araç yaktığı da ortaya çıktı.

Fidan'ın Mersin'de 2006'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenazesinde provokasyon girişiminde bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; Fidan, 2007'de Cinali Grubu olarak bilinen bir organize suç örgütüne de üyeydi.

İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdülkadir Selvi de Beyaz Toros eylemi ve şahıs hakkındaki bilgileri yazdı.

Selvi, yazısında Leyla Zana'nın Meclis'ten atılması gibi olayların terör örgütü PKK'yı beslendiği söyleyip Beyaz Toros eyleminin 'Zaman ayarlı' olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin dinlendiği Süreç Komisyonu günü eylemin yapıldığını hatırlatan Selvi, 'Güvenlik kaynaklarına' Fidan'ı sorduğunu belirterek şunları yazdı:

"Birileri mesaj veriyor diye düşündüm. Şahıs sabıkalı olduğu için güvenlik kaynakları bu değerlendirmemi paylaşmadı. Meclis’in önünde aracını yakan Mehmen Emin F. isimli şahıs,16 farklı suçtan sabıka kaydının olması, daha önce Mersin Adliyesi’nin önünde benzer bir eylem yapması nedeniyle ‘sabıkalı ve psikolojisi bozuk şahıs’ kategorisinde değerlendiriliyor. D oğrudur. Ama ben ikna olmadım. Kuşkularım devam ediyor"

Selvi, yazısının devamında açıkça bir mesaj verildiğini dile getirdi. Selvi buna da karşı yanıtın verilmesini talep etti:

Meclis’te PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili komisyonun toplantısı var. Mersin’de oturan şahıs bu toplantının olduğunu nereden biliyor? Komisyon şehit ailelerini dinleyecek. Bütün gözler komisyona çevrilmiş durumda. Sadece komisyon toplantısını takip etmemiş, komisyonun kimleri dinleyeceğini de biliyor. Beyaz Toros, 90’lı yıllarda faili meçhullerin simgesi olmuş. Bu şahsın 17 hurda aracı olduğu söyleniyor. Neden içlerinden sadece beyaz Toros’u seçip Meclis’in önünde yakma eylemi gerçekleştiriyor?"



Fidan'ın daha önce de şehit cenazesini tahrik ettiği bilgisini hatırlatan Selvi, yazısının devamında şunları ifade etti:

"Şahıs 2006 yılında da şehit cenazesinde topluluğu provoke etmeye çalışmış.

Ne tesadüf değil mi?

Şahsın, Ergenekon davası sürecinde ismi duyulan Cinali grubu ile bağlantılı olduğu söyleniyor. Bu kadar tesadüf biraz fazla değil mi? Bu şahsın sabıkası olabilir. Sabıkası olması demek beyaz Toros’la mesaj veremez demek değil. Bu şahsın psikolojisi bozuk olabilir. Başka ülkelerde psikolojisi bozuk olanlar ya bir doktora gider ya sakinleşecekleri bir ortam arar ya da kendilerini sevgililerinin kollarına atar.

Bizde ise ya 10 Kasım’larda Anıtkabir’e gider Atatürk aleyhine eylem yapar, ya camiye gider hocaya saldırır, Fatih Camisi’nin hocasının boğazını keser ya da kiliseye gider, Santa Maria Kilisesi’ne kurşun yağdırır. Neden Meclis’in önünü seçerler? Bunların hepsi inançlar ve değerler üzerinden toplumda infial oluşturacak eylemler. Bunların hepsi ses getirecek mekânlar. Bu şahısların psikolojisi bozuk olabilir. Zaten bu tür eylemler için bu tür şahıslar yönlendirilir. Normal bir insan Meclis’in önünde aracını yakar mı? Meclis’in önünde aracı arıza yapsa dahi bir an önce kaldırmaya çalışır.

Önemli olan bu kişinin eylemi değil, önemli olan bu kişiyi kim yönlendirdi ve bu eyleme angaje etti? Bu eylemin arkasındaki parmak kime ait? Bunun bulunması gerekiyor. Bu tarlayı kim sürdü, bu şahsı bu eylemi yapmaya kim ikna etti? Hangi karanlık mahfil?"