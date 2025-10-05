İktidarın gizli Anayasa gündemi! Fikret Bila değiştirilmek istenen o maddeyi açıkladı

Halktv.com.tr Yazarı Fikret Bila, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programınada AKP kulislerinde Anayasa değişikliği çalışmalarının konuşulduğunu belirtti. Bila, AKP'li Şamil Tayyar’ın Anayasa değişikliği hakkındaki paylaşımına dikkat çekip onun “bilgi olarak yazıyorum” vurgusunun önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demek ki bir Anayasa değişikliği, referandumu AK Parti Genel Merkezi'nde dillendiriliyor demektir.”

Bila’ya göre iktidarın önceliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasını engelleyen Anayasa’nın 101. maddesini değiştirmek. Bu maddeye göre bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabiliyor. AKP bu hükmü kaldırmak istiyor:

“AK Parti'nin en çok istediği 101'inci maddeyi değiştirmek. Yani bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olur hükmünü kaldırarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın önündeki yeniden aday olma engelini kaldırmak.”

DEM PARTİ'DEN İKİ ANAYASA TALEBİ

Fikret Bila, AKP ile DEM Parti arasındaki temaslarda dile getirilen iki temel talebi de şöyle sıraladı:

“Birincisi 42'inci maddede eğitimi düzenleyen madde, bu Milli Eğitim'i düzenleyen madde. Bu maddede eğitim dilinin Türkçe olduğu hükmüne Kürtçe'nin de eğitim dili olarak eklenmesi talebi var DEM Partililerin. Bir de 66'ıncı madde. Vatandaşlık tanımını düzenleyen madde. Orada biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türktür tarifi var. bunun değiştirilmesini Türk tabirinin kaldırılmasını veya onun yerine işte Türk vatandaşıdır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ifadesinin getirilmesini bekliyor.”

Bila ayrıca, DEM Parti'nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’a yönelik taleplerini de hatırlattı:

“Öcalan'ın koşulları değiştirilsin, iyileştirilsin çalışmasını, çalışma merkezi kurulsun, ona imkan tanısın gibi talepler de var.”

Bu tabloda iktidarın 101. madde değişikliğine karşılık, DEM Parti’nin 42. ve 66. maddelerde değişiklik beklentisi olduğunu belirtti:

“Eğer 101'inci maddenin kaldırılmasında DEM demin de destek vermesi isteniyorsa iktidar bakımından iktidarın da 42'inci ve 66'ıncı maddeleri değiştirmeye yanaşması lazım.”

"SÜRECİ TEKRAR YAŞIYORUZ"

Bila, bu süreci “birinci çözüm süreci” ile karşılaştırarak uyardı:

“2013-2015 arasında birinci çözüm süreci Türkiye genelinde propaganda olarak yürütüldü. bir sürü insan Anadolu'ya çıktı, anlattı. bu sürecin sonunda 2015 seçiminde Parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybetti. Seçmen yani PKK ile muhatap olunmasını, İmralı'da oturulmasını, on bir önceki ismi HDP idi. DEM Partisi ile müzakere edilmesini onaylamadı. Şimdi bu süreci tekrar yaşıyoruz. Bu kez meclis zemininde yaşıyoruz.”

Bila, böylesi bir anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesinin büyük risk taşıdığını vurguladı:

“Böyle bir Anayasa değişikliğinin referandumdan geçmesi de çok zor.”

Kamuoyu araştırmalarının da bu riski doğruladığını söyledi:

“Bu sürecin kamuoyu tarafından onaylanmadığı zaten şu andaki anketlerde bile ortaya çıkıyor. Yani sürece karşı olanların oranı yüzde 60'ın altına düşmedi.”

Bila, CHP’nin sürece baştan karşı çıktığını vurguladı:

“CHP'nin böyle bu değişikliklere mecliste destek vermeyeceğini zaten biliyoruz. Sayın Özgür Özel de bunu ifade etmişti. Bu terörsüz Türkiye komisyonunda ve sürecinde de asla Anayasa değişikliğinin masada getirilmeyeceklerini, getirilmesine karşı olduklarını da Sayın Murat Emir ifade etmişti.”

TAYYAR'IN PAYLAŞIMI KAMUOYUNU BİR YOKLADI MI?

Son olarak Bila, Şamil Tayyar’ın çıkışının bir “nabız yoklama” hamlesi olabileceğini söyledi:

“Bir de kamuoyunu yoklama amacı da güdülüyor olabilir. Ne tür tepkiler gelecek? Ne tür tartışmalar yapılacak? Ne tür yazılar, yorumlar yapılacak? Bunları da bir ölçme fırsatı olarak da görülebilir.”

Bila, Tayyar’ın açıklamalarının AKP Genel Merkezi’nde tüm bu tepkilerle birlikte değerlendirmeye alınabileceğini de ekledi.