AKP'li Şamil Tayyar referandum hazırlığını tarih vererek açıkladı: Erken seçim de kapıda

Muhalefet erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmalı yeniden adaylığı da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. İktidar kanadından kimi zaman erken seçim iddialarına açık kapı bırakan açıklamalar gelirken kimi zaman da o kapı tamamen kapatılıyor.

Uzun süredir devam eden erken seçim çağrılarına Erdoğan'dan yanıt "Milletimiz şansıma 5 yıllık yetki vermiştir. Bu yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanacağız" sözleri ile Meclis açılışında gelirken normal sürenin bitiminde yeniden aday olamayacağı bilinen Erdoğan'ın adaylık formülünün ne olacağı merak konusu olmuştu.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, 'hazırlıkları görüyorum' diyerek Erdoğan'ın sözlerinin aksine AKP'de referandum ve erken seçim hazırlığı olduğunu söyledi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR REFERANDUM HAZIRLIĞINI TARİH VEREREK AÇIKLADI

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, partisinin 2026 sonbaharında yeni anayasa referandumu yapmayı planladığını iddia etti. Tayyar, TGRT Haber'de katıldığı bir canlı yayında şunları kaydetti:

AK Parti 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum.

Bunu bilgi olarak söylüyorum. Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimâl var.

Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir.

'ERKEN SEÇİM DE KAPIDA'