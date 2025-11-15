İddianame çıkınca CHP karışacak demişlerdi! AKP'liler 'gerizekalı' tartışması ile birbirlerine düştü

İddianame çıkınca CHP karışacak demişlerdi! AKP'liler 'gerizekalı' tartışması ile birbirlerine düştü
Yayınlanma:
İBB soruşturması iddianamesi gelince CHP'nin birbirine düşeceğini iddia eden AKP cephesi iddianame gelince karıştu. AKP medyasından TGRT Haber'de Şamil Tayyar ve Yaşar Baş birbirine düştü. Tayyar, farklı düşünenlere 'gerizekalı' denmesine tepki gösterdi. Tayyar, para dolu valiz haberlerinin yalan çıktığını canlı yayında hatırlattı.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, İBB soruşturmasının iddianamesine yönelik yapılan tartışmalarda farklı düşünenlerin “zeka sorunu yaşadığı” şeklindeki yorum yapan Avukat Yaşar Baş'a tepki gösterdi.

Şamil Tayyar ilk olarak "İmamoğlu Suç Örgütü" diyerek hukukçuların kesin hüküm verilmemiş bir konuda “örgüt” tanımı yapmasını da eleştirdi.

Tayyar, iddianamenin henüz mahkemece kabul edilmediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

  • “İddianame adı üstünde iddiadır. Henüz kesinleşmiş bir metin değil. İstinafı var, Yargıtay’ı var. Hukukçuların kesin hüküm gibi konuşması doğru değil. Siyasetçi olarak ben yorum yapabilirim ama bir hukukçunun, daha karar bile verilmemişken 'örgüt' tanımı yapması vicdani ve hukuki açıdan rahatsız edici.”

TGRT'NİN YALAN HABERİNİ TGRT'DE HATIRLATTI

Tayyar, TGRT'de 'para dolu valizler' haberi yapıldığı fakat yalan çıktığını açıkça hatırlattı:

  • “Yarın bu kişiler beraat ederse ne diyeceğiz? İnsanların farklı düşüncelerini zekâ sorunu gibi göstermek, demokratik bir tavır değil. Daha önce Le Méridien Oteli’ndeki çantalar için ‘para var’ denmişti, sonra jammer çıktı. Gazetecilerin ve hukukçuların iddianameye gölge düşürecek yorumlardan kaçınması gerekir.”

SİSTEMATİK DEĞERLENDİRME YAPMIŞ!

Programda iddianameyi savunan hukukçu Yaşar Baş ise kullandığı “zeka sorunu” ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi:

  • “Ben iddianameyi karışık bulanlara yönelik bir sistematik değerlendirme yaptım. 143 suçlama birbirine karışık şekilde sıralanmış olsaydı olaylar daha da anlaşılmaz hâle gelebilirdi. Ancak bu iddianame olaylar, kişiler, deliller ve hukuki nitelemeler açısından oldukça sistematik.”

Baş, tartışma konusu olan ifadeyi ise şöyle açıkladı:

  • “Anlaşılması çok kolay bir şeyi anlamamakta ısrar varsa, bu ya bir niyet sorunudur ya da zeka sorunudur dedim. Bu bir değerlendirme. İddianame düzenlenmesi için makul bir şüphenin varlığı yeterlidir. Masumiyet karinesi fetişizmine de kapılmadan hukuki süreçleri değerlendirmek gerekir.”

TAYYAR: GERİZEKALI MUAMELESİ YAPMAYIN

Tayyar, Baş’a hitaben “Siz konuşmanızın başında kesin hüküm varmış gibi örgüt dediniz, oysa dava süreci devam ediyor” dedi. Farklı düşünenlere saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Unutmamıza güveniyorlarUnutmamıza güveniyorlar

  • “Onlara geri zekâlı muamelesi yapmamak lazım. Farklı görüşlere tahammül etmek zorundayız.”

Baş ise, “Ben farklı görüş beyan edenleri değil, iddianameyi anlamamakta ısrar edenleri kastettim.“Deliller ile savcılığın hukuki yorumları arasında kurulan ilişki tartışılabilir. Ben de bu noktada kendi yorumumu yaptım, kimseye hakaret etmedim.” diyerek kendini savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

