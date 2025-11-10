İBB Soruşturması için karar verildi! "Yakın bir zamanda mahkemeye sunulacak"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı. 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu'nun da 18 Mart'ta üniversite diploması tartışmalı bir şekilde iptal edildi. Anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan' fark üzerine fark atan İmamoğlu'nun yanı sırada birçok belediye başkanı ve İBB çalışanı tutuklanıp gözaltına alındı.

200 günü aşkın süredir iddianme olmadan tutuklu bulunan İmamoğlu ve diğer tutuklular için uzun süredir iddianamenin yazılması için çağrı yapılıyordu.

İBB Soruşturmasında birçok kişinin avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, yakın zamanda iddianamenin çıkacağına dair en güçlü işaretin verildiğini açıkladı.

Ersöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tefrik kararı verdiğini söyledi. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında da benzer kararın alınmasından birkaç gün sonra iddianamenin bitirilip mahkemeye sunulduğunu da Ersöz hatırlattı.

Ersöz, bu nedenle de İBB Soruşturması iddianamesinin birkaç gün içerisinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Ersöz, X hesabından şunları ifade etti:

"Kamuoyunda “İBB Soruşturması” olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/228233 sayılı dosyasında tefrik kararı verildi. Bu dosyadan tefrik edilenler 2025/248683 sayılı soruşturma dosyasına kaydedildi. Bu durum iddianamenin yakın bir zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacağı anlamına geliyor. Daha önce de kamuoyunda “Beşiktaş Belediyesi Soruşturması” olarak bilinen dosyada tefrik kararı verilmiş; birkaç gün içinde iddianame Mahkemeye sunulmuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutukluluk incelemesi de iddianamenin yakın zamanda Mahkemeye gönderileceğinin “uygulamada karşılaşılan” bir başka habercisiydi."

TEFRİK KARARI ANLAMI NE DEMEK?

“Tefrik”, bir dosyanın içindeki bazı kişiler ya da olayların, o dosyadan ayrılarak yeni bir dosyada incelenmesi demektir. Yani savcılık elindeki büyük bir soruşturmayı parçalara ayırıyor.

Çünkü bazı kişiler hakkındaki soruşturma tamamlanmış olabilir, Diğerleri hakkında ise hâlâ eksikler olabilir.

İşte bu noktada savcılık, işi hızlandırmak için “tefrik” kararı alır: Hazır olan kısmı ayırır ve yeni bir numarayla başka bir dosya açar.