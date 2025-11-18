İBB iddianamesini okuyan Bakırhan şaştı kaldı: Biz de yapıyoruz inşallah hakkımızda dava açmazlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında İBB iddianamesine ilişkin konuştu. İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsinin istendiği iddanemeyi sert bir dille eleştiren Bakırhan, "İddianame değil, adeta bir labirent. Bir nedensellik arıyorsunuz, nedensellik yok. İçine girdikçe kayboluyorsunuz. İddianame bir kapıya, bir doğruya çıkmıyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yaklaşık 8 aydır beklenen İBB iddianamesinin tamamlandığını geçtiğimiz hafta duyurdu.

İddianamede "suç örgütü lideri" olmakla suçlanan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi istendi.

İmamoğlu'na suç gerekçesi olarak "partide yükselmeye çalışmak", "Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışmak" gibi suç olmayan eylemlerin yöneltilmesi dikkat çekmişti.

TUNCER BAKIRHAN'DAN SERT TEPKİ: İDDİANAME DEĞİL, ADETA BİR LABİRENT

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında, İBB iddianamesini ilk defa net ifadelerle eleştirdi.

3 bin 900 sayfalık iddianameyi okuduğunu belirten Bakırhan, "İthamlarla dolu bir iddianame çıktı. Biz de arkadaşlarımızla beraber inceledik. İddianame değil, adeta bir labirent. Bir nedensellik arıyorsunuz, nedensellik yok. İçine girdikçe kayboluyorsunuz. İddianame bir kapıya, bir doğruya çıkmıyor" dedi.

"BİZ DE ONU YAPIYORUZ. İNŞALLAH HAKKIMIZDA DAVA AÇMAZLAR"

İddiananmeyi baştan sonuna kadar okuduğunda, "Tamam mesele buymuş" diyemediğini vurgulayan Bakırhan, "Çünkü iddianame parçalı, maskeli, kaygan ve sürekli yüzeyde kalan bir yorumlama çabası içeriyor" diye konuştu.

İddianamede İmamoğlu'na yöneltilen "CHP’de güçlenmek istediler" ve "Partisinin cumhurbaşkanı adayı olmak istedi" suçlamalarına da dikkat çeken Bakırhan, "Bir siyasetçinin kendi partisi içinde güçlenmek istemesinin neyi suç? Biz de onu yapıyoruz. İnşallah hakkımızda dava açmazlar. Bundan daha doğal ne olabilir? Partisinin cumhurbaşkanı adayı olmak istemiş bunun nesi suç?” dedi.

