Hem AKP'li hem CHP'li meclis üyeleri savcılığa göre 'rüşvetçi'ymiş: İBB meclis toplantısında onaylanan şartlı bağ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3900 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede 'rüşvet' diye kabul ewdilen kararda AKP'li isimlerin de onayının olduğu ortaya çıktı.

İddianamede İBB'nin Torunlar firmasından, Beykoz sahilinde yapacağı otel inşaatı için 10 milyon dolar rüşvet istendiği iddiası yer aldı.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Torunlar firmasının İBB’ye yapacağı şartlı bağış, Belediye Meclisi’nde CHP ve AKP gruplarının oy birliği ile kabul edildi.

Savcılığın iddianamenin 560'ıncı sayfasında yer alan iddiasında “Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu örgütün Boğaziçi İmardan sorumlu üyesi Yakup Öner’i başvuru sahibi Mehmet Torun’dan ‘yurt yapımında kullanılmak üzere bahanesi’ ile 10 milyon Amerikan Doları rüşvet talep etmesi hususunda bizzat görevlendirdiği ifadelerden anlaşılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

KARARDA AKP'Lİ GRUBUN DA ONAYI BULUNUYOR

İddianamede savcılık makamının 'rüşvet' olduğunu iddia ettiği, Torunlar firmasının “Şartlı bağış” teklifi, İBB Meclisi’nin 17 Ekim 2024 tarihli toplantısında görüşüldü. Teklifle ilgili komisyon raporu İBB Meclisi’ne oybirliği gelmişti.

3 AKP'li 5 CHP'li üyenin bulunduğu komisyonda AKP'li üyelerin sayısının az olmasına rağmen rapora şerh düşme imkanları bulunuyordu. Oybirliği ile komisyondan gelen rapor Meclis tarafından yine oy birliği ile kabul edildi.

Raporda, “Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, Feshane Yapılarının Rekonstrüksiyon/Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi 2. Etap işinde kullanılması koşuluyla belediyemize 230 milyon TL şartlı bağışın kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.” ifadeleri yer almıştı.

ETKİN PİŞMAN ÖNERİ'İN İFADESİNDE 'İMAMOĞLU' AYRINTISI

Mecliste bu yaşananlar, iddianamede dört farklı etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye olan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in ifadesinde de yer aldı.

Söz konusu proje için verilen yapı ruhsatı için Torunlar tarafından yapılan uzatma başvurusunun hukuken haklı olduğunu ve belediyenin başvuruyu reddetmesi halinde açılacak davanın kaybedilebileceğini belirten bir raporu Ekrem İmamoğlu’na sunduğunu öne sürdü.

Öner’in iddiasına göre, raporun ardından İmamoğlu ruhsatı onaylama talimatı verirken şirkete bir yurt bağışı yapmalarının talep edilmesini önerdi. Öner, yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki talebi şirkete ilettiğini ancak şirketin talebi ilk başta sert bir şekilde reddettiğini aktardı.

Ruhsat onaylandıktan sonra İmamoğlu ile yaptığı görüşmede ruhsatın onaylandığını aktardığını belirten Öner, İmamoğlu’nun kendisine yurt için gerekli paranın alınıp alınmadığını sorduğunu, alınmadığını söylemesi üzerine ise İmamoğlu’nun “O iş geçti” dediğini aktardı.

İfadesinde, yaklaşık 2-3 hafta sonra şirket tarafından arandığını belirten Öner, “hak edilen ruhsatın verilmesinde herhangi bir menfaat beklenmediği” için kendisine şirket tarafından teşekkür edildiğini ve şirketin söz konusu yurdu bağış olarak yapacağını kendisine bildirdiğini dile getirdi.

Öner ifadesinde, bunun ardından yurt için iki ayrı kalemde (80 milyon TL ve 250 milyon TL) şartlı bağış protokolü hazırlanarak İBB Meclisi tarafından onaylandığını söyledi.