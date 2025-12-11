İBB dosyasında uydurma beyan 'tarih çelişkisi'ne takıldı: Bir gün sonra yeni ifade alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında alınan ve çelişki içeren bir ifadenin, çelişki ortaya çıkarıldıktan 1 gün sonra yeni ifadeyle değiştirildiği ortaya çıktı.

İBB iddianamesinde büyük skandal! Yıllardır tutuklu olan Tayfun Kahraman'ı 'firari' dediler

İTİRAFÇIYA GÖRE HENÜZ KULLANIMDA OLMAYAN TELEFONLAR DAĞITILMIŞ!

Soruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı kuruluşlardan ihale alan bazı firmalara sahte fatura kestiği iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Ahmet Çiçek, 6 Mayıs'ta alınan ifadesinin bir bölümünde, CHP'li kurultay delegelerine telefon dağıtılmasına yönelik iddialarla ilgili bazı beyanlarda bulunmuştu. Çiçek, soruşturmanın ilk dönemlerinde çok konuşulan telefon iddialarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnada bana yapacağı ödeme yerine 7 adet IPhone 16 Pro Max verdi. Ben de telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek bunlar fazla kaldı dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim, hatta bir tanesini de muhasebecime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlardır."

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, tutuklanmadan önce, 20 Mayıs tarihinde YouTube kanalı üzerinden yayınlanan "Fatih Altaylı yorumluyor: İtirafçı mı, iftiracı mı?" başlıklı yayınında konuyu değerlendirirken Çiçek’in iddialarında dikkat çeken bir çelişkiyi açıklamıştı. Altaylı, Çiçek’in CHP Kurultay delegelerine verildiğini iddia ettiği Iphone 16 Pro Max telefonlarının o tarihten bir yıl sonra üretilerek satışa sunulduğunu aktardı.

Soruşturmaya konu olan 38. CHP Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlendi. Apple’ın verdiği resmi bilgilerine göre ise iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için ön siparişler 13 Eylül 2024'te başlarken telefonlar ise 20 Eylül 2024'te satışa sunuldu.

"SEHVEN BELİRTTİM"

Altaylı’nın programında dile getirdiği bu çelişkiden yalnızca bir gün sonra, Ahmet Çiçek’in 21 Mayıs tarihinde yeni bir ifadesinin alındığı, yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesine yansıdı.

Ahmet Çiçek, itiraflarındaki çelişki üzerine 21 Mayıs 2025 tarihli yeni ifadesinde 'sehven' diyerek şunları söyledi:

"Ben 06/05/2025 tarihinde vermiş olduğum ifademde sehven yanlış ifade ettiğim veya sehven yanlış yazılmış olan bir hususu düzeltmek istiyorum. İfademde Murat Kapki tarafından bana verilen 7 adet iPhone marka telefonun modelini sehven iPhone 16 Pro Max olarak belirtmiş isem de o tarihteki en son model iPhone marka telefonlar bana teslim edilmiştir. Yani bana 11/03/2024 tarihinde teslim edilen 7 adet iPhone marka telefon o tarihte tedavülde olan en güncel modeldeki telefonlardır. Bu telefonların faturalarını da temin edip Savcılığınıza en kısa zamanda teslim edeceğim. Ayrıca bu telefonların teslimine ilişkin Murat Kapki'nin muhasebecisi olan Sinan Sepetçi ile olan WhatsApp konuşmamızın ekran görüntüsünü de Savcılığınıza şu an sunuyorum (alındı, dosyasına eklendi). Ekleyeceğim başka bir husus yoktur, dedi. Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır."