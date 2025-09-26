İBB Başkan vekili Nuri Aslan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan vekili Nuri Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının dördüncü operasyonunda gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen İBB çalışanlarının hukuki sürecini takip etmek için adliyeye gitmişti.

Aslan, tutuklamaya sevk edilen kişileri görmek için duruşma salonlarının bulunduğu koridora alınmayınca tepki göstermişti.

Aslan hakkında 26 Mayıs'ta Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik görevlilerini "tehdit ettiği" gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma açıldı.

"KAMU YÖNETİCİSİ OLARAK SORUMLULUĞUM"

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Nuri Aslan soruşturma kapsamında 24 Eylül günü Özel Suçlar Soruşturma Bürosuna şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Aslan, ifadesinde olay günü hukuki süreci takip etmek için adliyede olduğunu belirterek “İyi bir kamu yöneticisinin çalışanlarının uğradığı iddiaları ve hukuki süreci takip etmesi en doğal görevidir. Akşamın o saatine dair kurum çalışanlarımız hakkında bilgi almaya çalışmam bir kamu yöneticisi olarak sorumluluk ve erdem göstergesidir” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aslan, “Adliyede güvenlik görevlileriyle kısa süreli sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir güvenliğe yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır” açıklamasında bulundu.

Yaşanan hadisenin çalışanlarını ziyaret etme amacı üzerine olduğu, sözlerinin bir suç ve olayla illiyet bağı olmadığını söyleyen Nuri Aslan, “Üzerime atılı ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Amacım, yalnızca kamu görevimi yerine getirmek ve belediye çalışanlarının yargılama sürecini takip etmekti” ifadelerini kullandı.