İBB Başkan vekili Nuri Aslan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi

İBB Başkan vekili Nuri Aslan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi
Yayınlanma:
İBB Başkan vekili Nuri Aslan belediyeye yönelik operasyonlarda tutuklamaya sevk edilen belediye çalışanlarını görmek için duruşma salonlarının bulunduğu koridora alınmayınca tepki göstermişti. Aslan hakkında güvenlik görevlilerini "tehdit ettiği" gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Aslan söz konusu soruşturma kapsamında ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan vekili Nuri Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının dördüncü operasyonunda gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen İBB çalışanlarının hukuki sürecini takip etmek için adliyeye gitmişti.

Aslan, tutuklamaya sevk edilen kişileri görmek için duruşma salonlarının bulunduğu koridora alınmayınca tepki göstermişti.

Aslan hakkında 26 Mayıs'ta Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik görevlilerini "tehdit ettiği" gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma açıldı.

"KAMU YÖNETİCİSİ OLARAK SORUMLULUĞUM"

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Nuri Aslan soruşturma kapsamında 24 Eylül günü Özel Suçlar Soruşturma Bürosuna şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Aslan, ifadesinde olay günü hukuki süreci takip etmek için adliyede olduğunu belirterek “İyi bir kamu yöneticisinin çalışanlarının uğradığı iddiaları ve hukuki süreci takip etmesi en doğal görevidir. Akşamın o saatine dair kurum çalışanlarımız hakkında bilgi almaya çalışmam bir kamu yöneticisi olarak sorumluluk ve erdem göstergesidir” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aslan, “Adliyede güvenlik görevlileriyle kısa süreli sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir güvenliğe yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır” açıklamasında bulundu.

Yaşanan hadisenin çalışanlarını ziyaret etme amacı üzerine olduğu, sözlerinin bir suç ve olayla illiyet bağı olmadığını söyleyen Nuri Aslan, “Üzerime atılı ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Amacım, yalnızca kamu görevimi yerine getirmek ve belediye çalışanlarının yargılama sürecini takip etmekti” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Siyaset
Melih Gökçek'in usulsüzlüklerini tek tek sıralamıştı: Mansur Yavaş'tan 54 dosya için yeni başvuru!
Melih Gökçek'in usulsüzlüklerini tek tek sıralamıştı: Mansur Yavaş'tan 54 dosya için yeni başvuru!
Numan Kurtulmuş'un bu sözleri Bahçeli'nin unutulmaz Anayasa çıkışını hatırlattı
Numan Kurtulmuş'un bu sözleri Bahçeli'nin unutulmaz Anayasa çıkışını hatırlattı