HSK Üyesi Alişan Tiryaki'den 'Çözüm Süreci' mesajı

İstanbul'da yeni adli yıl açılışı bu kez Anadolu Adalet Sarayı'nda yapıldı, Çağlayan'da değil. Bu nedenle konuşmayı da Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de törendeydi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel adli tatilin bitimiyle beraber soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanmasını, bunun demokrasi ve hukuk güvenliği açısından öncelik olmasını istemişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç da bu doğrultuda konuştu.

"Yeni adli yılda öncelikli hedeflerimiz davaların ve soruşturmaların makul sürede sonuçlandırılması, yargı hizmetlerinde şeffaflığın arttırılması, mağdur hizmet haklarının daha etkin korunması ve adalet hizmetlerinin tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale gelmesidir. Bu amaç doğrultusunda tüm meslektaşlarımızla birlikte aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Yargı camiası olarak en büyük amacımız milletimizin adalete olan güvenini arttırmak, her bir vatandaşımızın hakkını ararken eşit, şeffaf ve erişilebilir bir adalet sistemiyle karşılaşmasını sağlamaktır"

Törende Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Alişan Tiryaki de konuştu. Tiryaki kurumlar arasında iş birliği sorunu olduğunu söyledi. Tiryaki çözüm süreci için hukuki adımların atılması gerektiğini belirtti: