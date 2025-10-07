HKP Genel Başkanı Efe'nin ev hapsi kaldırıldı

Efe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 14 Eylül gecesi, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye tutuklama talebi

TUTUKLANMASI İSTENMİŞTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Efe hakkında savcılık, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği ise Efe'yi "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.

Bu karar kapsamında elektronik kelepçe takılan Efe'nin avukatları, adli kontrol tedbirine İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda Efe'ye getirilen "ev hapsi"nin kaldırılmasına hükmetti.

"HÜRRİYETİ KISITLAYICI NİTELİKTE"

Kararda şu ifadelere yer verldi:

"Şüpheli Nurullah Efe müdafii avukat Doğan Zafer Çıngı tarafından 19 Eylül 2025 tarihinde yapılan itirazın kısmen kabulüyle; İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Eylül 2025 tarihli kararında, şüpheli hakkında 'konutunu terk etmeme' şeklinde tanımlanan adli kontrol tedbirinin usule ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından kaldırılmasına, kaldırılan tedbirin hürriyeti kısıtlayıcı niteliği göz önüne alınarak derhal sonlandırılmasına ve kararın infazı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar verilmiştir."

"GENEL BAŞKANIMIZI HİÇBİR GÜÇ YARGILAYAMAZ"

Konuya ilişkin HKP'den yapılan açıklamada, "Parti avukatlarımızın itirazları sonucu Genel Başkanımıza hukuksuzca verilen ev hapsi kararı bugün itibarıyla kaldırılmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Genel Başkanımızı hiçbir güç yargılayamaz, korkutamaz, yıldıramaz, sindiremez, yürüttüğü kararlı mücadelesini bir an olsun kesintiye uğratamaz" ifadesine yer verildi.