HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye tutuklama talebi

Yayınlanma:
Gece saatlerinde evinden gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında savcılık tutuklama talep etti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

HKP, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un evinden gözaltına alındığını duyurmuştu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ankut'un hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürlüdüğü belirtildi.

Basına ve kamuoyuna başlığıyla yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Genel Başkan’ımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti Avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir."

nurullah-efe1.webp

HKP GENEL BAŞKANI'NA TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet Gazetesi'nden Batuhan Serim'in haberine göre, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen HKP Genel Başkanı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 79 yaşındaki Ankut'a 'Cumhurbaşkanına alanen hakaret' suçlaması yöneltildi.

GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025'te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti.

HKP Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

