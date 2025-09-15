HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı.

PARTİ, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Halkın Kurtuluş Partisi tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe Ankut’un İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

HKP'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR PAYLAŞILDI

Sosyal medya hesabı üzerinden Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un İstanbul'da gözaltına alındığı anın videosu da paylaşıldı.

Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP'li yönetici de gözaltında

Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi'nde hakkında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu!