Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP'li yönetici de gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne mali suçlar soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına bulunanlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez'in de olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan isimlerin hepsi de şöyle:
Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü."
(Henüz gözaltına alınamayan ve haklarında arama kararı bulunanlar) Özlem Tut, Öztürk Hocaoğlu, Kadri Yetişmiş, Melek Topal, Altan Yangel, Aslan Bulut, Tugay Onur Yetişmiş, Özkan Kanbay.
Ayrıca, Dilek Özyurt’un şehir dışında olduğu bilgisi paylaşıldı.