Hikmet Çetin'in ağırbaşlı duruşu üniversiteden beri değişmemiş! Bakın onu nasıl anıyorlarmış

Hikmet Çetin'in ağırbaşlı duruşu üniversiteden beri değişmemiş! Bakın onu nasıl anıyorlarmış
Yayınlanma:
Eski CHP lideri Hikmet Çetin’in Bahçeli ve Murat Kurum’u ziyaret etmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. "Tarafsız arabulucu" rolüyle tanınan Çetin'e üniversitede hangi isimle anıldığı ortaya çıktı.

Eski TBMM Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye dikkat çeken bir ziyarette bulunması ile Ankara kulislerini salladı.

Nefes'in haberine göre; Çetin'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) okuduğu yıllarda tarafsız duruşuyla dikkat dikket çektiği ve ona "Hayret Hikmet” mahlasının verildiği öğrenildi.

Öğrenci derneği seçimlerinde tarafsız kalmayı tercih eden Çetin, gruplar arasında uzlaşı sağlanamadığında geçici başkan olarak önerildiği ifade edildi.

Hikmet Çetin 'bu işe el koyun' deyince Bahçeli 'Ben zaten bir an evvel bitirin diyorum' demiş!Hikmet Çetin 'bu işe el koyun' deyince Bahçeli 'Ben zaten bir an evvel bitirin diyorum' demiş!

Benzer bir durum, 1995 yılında CHP ile SHP'nin birleştiği kurultayda da yaşandı. Deniz Baykal ve Murat Karayalçın'ın anlaşamaması üzerine, genel başkanlık görevi geçici olarak Hikmet Çetin'e verildi.

Bu durum, kamuoyunda DYP’li İsmet Sezgin için kullanılan “Kasım’a kadar İsmet Abi” ifadesine atıfla, “Kasım’a kadar Hikmet Abi” şeklinde yorumlandı. Çetin, yaklaşık altı ay boyunca CHP Genel Başkanlığı yaptıktan sonra koltuğu Deniz Baykal’a devretti.

Siyasetin deneyimli ismi Hikmet Çetin, bu hafta Ankara’da dikkat çeken ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Çetin’in Bahçeli’yle el ele verdiği fotoğraf kamuoyuna yansıdı.

Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdüBahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü

Aynı gün içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da ziyaret eden Çetin, “geçerken uğradım” dese de, görüşme Ankara kulislerinde yankı uyandırdı.

Çetin’in geçmişte de benzer şekilde uzlaşı figürü olarak öne çıkması nedeniyle, CHP tabanı için bu tür gelişmeler aslında yabancı değil.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Siyaset
Umut Yılmaz'ın neden AKP'ye geçtiği belli oldu: 19 Mart'taki o görüşmeyi açıkladı
Umut Yılmaz'ın neden AKP'ye geçtiği belli oldu: 19 Mart'taki o görüşmeyi açıkladı
Son dakika | Kayyum olmayı reddeden Hasan Babacan'ın yedeği de kayyumluğu reddetti
Son dakika | Kayyum olmayı reddeden Hasan Babacan'ın yedeği de kayyumluğu reddetti