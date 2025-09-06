Hikmet Çetin'in ağırbaşlı duruşu üniversiteden beri değişmemiş! Bakın onu nasıl anıyorlarmış

Eski TBMM Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye dikkat çeken bir ziyarette bulunması ile Ankara kulislerini salladı.

Nefes'in haberine göre; Çetin'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) okuduğu yıllarda tarafsız duruşuyla dikkat dikket çektiği ve ona "Hayret Hikmet” mahlasının verildiği öğrenildi.

Öğrenci derneği seçimlerinde tarafsız kalmayı tercih eden Çetin, gruplar arasında uzlaşı sağlanamadığında geçici başkan olarak önerildiği ifade edildi.

Hikmet Çetin 'bu işe el koyun' deyince Bahçeli 'Ben zaten bir an evvel bitirin diyorum' demiş!

Benzer bir durum, 1995 yılında CHP ile SHP'nin birleştiği kurultayda da yaşandı. Deniz Baykal ve Murat Karayalçın'ın anlaşamaması üzerine, genel başkanlık görevi geçici olarak Hikmet Çetin'e verildi.

Bu durum, kamuoyunda DYP’li İsmet Sezgin için kullanılan “Kasım’a kadar İsmet Abi” ifadesine atıfla, “Kasım’a kadar Hikmet Abi” şeklinde yorumlandı. Çetin, yaklaşık altı ay boyunca CHP Genel Başkanlığı yaptıktan sonra koltuğu Deniz Baykal’a devretti.

Siyasetin deneyimli ismi Hikmet Çetin, bu hafta Ankara’da dikkat çeken ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Çetin’in Bahçeli’yle el ele verdiği fotoğraf kamuoyuna yansıdı.

Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü

Aynı gün içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da ziyaret eden Çetin, “geçerken uğradım” dese de, görüşme Ankara kulislerinde yankı uyandırdı.

Çetin’in geçmişte de benzer şekilde uzlaşı figürü olarak öne çıkması nedeniyle, CHP tabanı için bu tür gelişmeler aslında yabancı değil.