Hikmet Çetin 'bu işe el koyun' deyince Bahçeli 'Ben zaten bir an evvel bitirin diyorum' demiş!

Hikmet Çetin 'bu işe el koyun' deyince Bahçeli 'Ben zaten bir an evvel bitirin diyorum' demiş!
Yayınlanma:
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. O ziyarette Çetin, "İşe el koyun, yapılanlar siyasi" deyince Bahçeli yanıt olarak, "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle Feti Yıldız ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye 2 Eylül tarihinde sürpriz bir ziyaret yapmıştı. MHP Genel Merkezi, Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaşmış, ziyaretin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtmişti.

NE KONUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI!

İkili arasında yapılan görüşmenin ardından Halk TV ekranlarına bağlanan Çetin, ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu ve CHP ile MHP koalisyonuna Türkiye'nin henüz hazır olmamasına rağmen başarılı olacağını ifade etmişti.

Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaretHikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

İpek Özbey'in haberine göre ikili arasında yapılan görüşmede Çetin Bahçeli'ye "İşe el koyun, yapılanlar siyasi" dedi. Bahçeli'de yanıt olarak, "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle Feti Yıldız ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Hikmet Çetin, MYP Lideri Remzi Çayır'ın, Bahçeli ile yaptıkları görüşmeyi anlattığı ifadelerin de doğru olduğunu söyledi. Çayır'ın aktardıklarına göre Çetin ile Bahçeli arasında geçen konuşma şu şekilde:

Hikmet Çetin Bey; Türkiye’nin şu an hukuk dışına çıktığını, Türkiye’nin demokrasiden koptuğunu ve şu an yapılmakta olanın hukuki değil siyasi bir yön aldığını, bu konudaki duyarlılığını ortaya koyması gerektiğini söylemiş. Devlet Bey’i bir duruşa çağırmış. Şu an bu gayri hukuki şartların sürdürülemeyeceğini, kendisinin bu konudaki bilgi ve tecrübesinin önem taşıdığını, yeni bir duruş sergilerse Türkiye’nin geleceğinin daha aydınlık olacağını sarf etmiş. Böyle devam ederse kimse siyaset yapmayacak.”

"FETİ YILDIZ İLGİLENİYOR"

Bu sözleri söylediğinde Bahçeli ise, Hikmet Çetin’e şu yanıtı verdi: “Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle hukuktan sorumlu yardımcım Feti Yıldız ilgileniyor.”

KILIÇDAROĞLU İLE TEKİN'İ ARADI MI?

Hikmet Çetin’e, İstanbul'a kayyum kararının ardından Kılıçdaroğlu veya Gürsel Tekin’i arayıp aramadığı soruldu. Çetin ise ne Kılıçdaroğlu'nu ne de Tekin'i aramanın faydasının olmayacağı yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Son dakika | Tüm e-imzaların çalındığı iddiasına BTK'dan açıklama
Son dakika | Tüm e-imzaların çalındığı iddiasına BTK'dan açıklama
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na yatırım tavsiyesi
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na yatırım tavsiyesi
İstanbul'u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı? MGM raporu paylaştı
İstanbul'u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı?