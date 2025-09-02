Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

HİKMET ÇETİN'DEN BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYERET

MHP Genel Merkezi, Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini paylaştı. Sürpriz ziyaretin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli

"SAYIN BAHÇELİ, SAYIN ÇETİN'İ SAMİMİ BİR ŞEKİLDE UĞURLADI…"

Söz konusu ziyarete ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"