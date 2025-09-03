Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada, kongrede seçilen Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılarak kurul üyelerinin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun kayyum olarak atanmasının yankıları sürüyor. Gözler ise 15 Eylül günü gerçekleşecek CHP 38. Kurultayı'nın iptali için açılan davaya çevrilmiş durumda.

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesi de farklı iddialara neden olurken Ankara kulislerinde, bu ziyarette Hikmet Çetin’in, Bahçeli’den, “Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği” ileri sürüldü.

HİKMET ÇETİN İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Hikmet Çetin, hakkındaki iddialara ateş püskürerek “Ya böyle bir şey yapabilir miyim? Kim çıkarıyor bunları anlamış değilim. Daha önce bir şey söyledim: ‘Ben, ancak kapıda durur, içeriye kayyumu sokmam’ demiştim. Bugün de aynı sözlerim geçerli. CHP İstanbul İl Binasına gidip arkadaşlara desteğimi bildireceğim.” ifadelerini kullandı.

“Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla il yönetiminin görevden alınması, delegelerin delegeliğinin askıya alınması, mahalli delege seçimlerinin durdurulması yönündeki kararı hukuksuzdur.” diyen Çetin, “Çünkü, Yüksek Seçim Kurulu gerek İstanbul İl Kongresini gerek 38. Kurultayı onayladı. Yüksek Seçim Kurulu onayladığı zaman mahkemeye, yüksek yargıya gidemiyorsunuz.” sözlerini sarf etti.

“YAPTIĞIM NEZAKET ZİYARETİYDİ”

Türk siyasetinin duayen isimlerinden olan Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyarete ilişkin ise “Devlet Beye yaptığım nezaket ziyaretiydi. Yaptığı bazı şeyler için kendisine teşekkür ettim. O kadar. Yanından ayrılırken bana, “Her zaman beklerim’ dedi. Hatta; çıkarken, ‘Elinizi tutup beraber çıkalım’ dedi. O yüzden odasından el ele tutuşup çıktık. Kendisinden herhangi bir siyasi talep veya yargı il ilgili destek gibi bir talebim olmadı. Partimize kayyum girmemesi için kapı önünde nöbet tutarım görüşümde de asla bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı.

