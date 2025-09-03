MHP'li vekilden Hikmet Çetin paylaşımı

MHP MYK Üyesi ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e yönelik paylaşımlara tepki gösterdi. Bulut şunları ifade etti:

"Hikmet Çetin Bey eşsiz devlet tecrübesi ve birikimiyle örnek bir devlet adamıdır.

Nezaketle gerçekleştirdiği bu ziyaret ancak memnuniyet verici bir adım olarak aklı selim herkesi memnun etmelidir.

Ama paylaşımın altına gelen yorumları okuyunca,

asgari nezakete bile tahammülü olmayan bir cahillik ve yobazlığın,

sosyal medyada oluşturduğu mahalle baskısı eşliğinde, siyaseti ve toplumu nasıl kutuplaştırdıklarının örneklerini ve iflah olmaz nefretlerini görebiliyorsunuz.

Huzurun, iletişimin, barışın ve demokrasinin önündeki temel engel; kibir abidesi bu cahiller ve mütecaviz müptezellerdir."



NELER OLDU? ÇETİN NE SÖYLEDİ? CHP-MHP KOALİSYONUNU GÜNDEME GETİRDİ

Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, dün beklenmedik bir ziyarette bulundu.

Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Bahçeli, Çetin'i de samimi bir şekilde uğurladı. MHP resmi açıklamasında şunları ifade etti:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"

Çetin, görüşmenin ardından Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'e konuştu.

Üner, görüşmenin CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atandığı sırada açıklanması nedeniyle, bu olayın gündeme gelip gelmediğini sordu. Çetin şöyle yanıt verdi:

"Hayır yaşanmamıştı. Gündeme gelmedi. Ben oradan sonra Genel başkana bilgi vermek üzere gittiğimde o zaman Genel Başkan odasındayken bilgi geldi"

Çetin, Bahçeli'ye ziyaretinin nedenini şöyle açıkladı: Tamamen nezaket ziyaretiydi.

Çetin, Bahçeli ile görüşmesinden detay da verdi. MHP'nin kurucu genel başkanı Türkeş ile bir anısını Bahçeli'ye anlattığını aktardı.

Çetin, CHP-MHP koalisyonu hakkında Türkeş ile yaptığı konuşmayı aktardığını şöyle anlattı:

"Şöyle yaptım aslında... Alparslan Türkeş zamanına gittim. Onu konuştuk mesela. Ben yürürken ormanda Sayın Türkeş'e rastladım. Dedi ki; "Eğer daha önce CHP ile MHP koalisyonu olsaydı Türkiye'de anarşi biterdi" dedi. Ben de katılıyorum keşke olabilseydi dedim. Siz taraftar mıydınız? Evet ben taraftardım dedim. Yani ben öyle bir iki partinin bir araya gelmesiyle anarşinin bitireceğini düşünüyordum dedim zaten."

Çerin, "Yaptığı barış sürecine teşekkür ettim" ifadeleri ile İmralı Süreci hakkında da konuştu.

Ece Üner'in Bahçeli ile görüşmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP'ye demokrasi davetinin ardından CHP İstanbul'a kayyum gelmesinin 'manidar' olmasını ifade etmesinin ardından Çetin şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin böyle bir şeye hazır olmadığını zannediyorum. CHP ile MHP'nin koalisyonunun çok başarılı olacağına inanıyorum. "