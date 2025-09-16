Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu'na telefon

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi. T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş'a konuşan Çetin, Kurultay davasının ardından Kılıçdaroğlu’nu arayarak “mutlak butlan” ifadesi üzerine pişmanlığını ilettiğini söyledi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun kendisine, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli” dediğini aktaran Çetin, Kılıçdaroğlu'nun da “normalleşme” sürecine de karşı olduğunu belirttiğini kaydetti.

ÇETİN NE DEMİŞTİ?

Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride.”



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması dün yapıldı. Davada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay süreci tamamlanana kadar Kılıçdaroğlu'nun geçici olarak CHP Genel Başkanlığına yeniden atanmasını talep etti.

Mahkeme, davacı vekilinin tedbir talebini yeniden reddetti. Duruşma 24 Ekim saat 10.00’a ertelendi.