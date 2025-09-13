Kılıçdaroğlu Saygı Öztürk'ü yalanladı Mustafa Balbay'ı yalanlamadı

Yayınlanma:
Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Saygı Öztürk'ün kulis haberini yalanladı. Ancak Gazeteci Mustafa Balbay'ın "butlan kararı için garanti arıyor" haberine ilişkin açıklama yapmadı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Saygı Öztürk'ün hakkındaki kulis haberini yalanladı. Öztürk, Kılıçdaoğlu'nun 15 Eylül'deki Kurultay Davası'nda mutlak butlan kararı çıkarsa kabul edeceğini ve genel merkezde kalmak için yatak bile getirteceğini haberindeki kulis bilgileri ile iddia etmişti.

CHP İstanbul'a yönelik operasyon, CHP'lilerin biber gazı ile baygınlık geçirmesi hakkında sessizliğini de koruyan Kılıçdaroğlu, X hesabından Öztürk'ün haberini reddetti. Fakat Kılıçdaroğlu, Gazeteci Mustafa Balbay'ın kulis bilgilerini reddetmedi, bir açıklama yapmadı.

Balbay, Kılıçdaroğlu'nun olası butlan kararı için 'garanti aradığını' iddia etmişti:

"Eğer görevi gelmesi durumunda mevcut yasal çerçevedeki bir garantiyi arıyor. Yani 3 gün sonra gitmem diyor. Bunun yasal zemini var mı diye"

Kılıçdaroğlu'nun her adımını bilen kişi 22 ay sonrasını işaret ettiKılıçdaroğlu'nun her adımını bilen kişi 22 ay sonrasını işaret etti

Konuk olduğu Meltem TV moderatörün de , "Peki böyle bir garantiyi kim verebilir Kılıçdaroğlu'na?" sorusuna da Balbay, "Biz bu kadarını paylaşmış olalım" yanıtı vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

