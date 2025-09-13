Kılıçdaroğlu'nun her adımını bilen kişi 22 ay sonrasını işaret etti

Son seçimde Türkiye'nin birinci partisi olup AKP iktidarını hezimete uğratan CHP, kritik bir viraja giriyor.

Mutlak Butlan Davası veya diğer ismi ile Kurultay Davası, 15 Eylül'de görülecek. İddiaya göre bu davadan butlan kararı çıkarsa eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, göreve gelecek.

Kurultay Davası ile ilgili de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıp CHP'de birlik mesajı vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, yanıtsız bıraktı.

Nefes'ten Aytunç Erkin de Kılıçdaroğlu'nun 'Her adımını bilen biri' diyerek tarif ettiği ismini yazmadığı bir kişi ile görüştü.

Ankara kulislerini sarsacak iddia! "Kılıçdaroğlu mutlak butlan için masaya oturdu"

Kılıçdaroğlu'na yakın kişi, Özel'in Kılıçdaroğlu'nu arayabileceğini ve eski CHP lideri hakkındaki haberlere tepki gösteriken dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kişi, 22 ay sonrasını işaret etti. Bu sürede Temmuz 2027'ye tekabül ediyor. "22 ay sonra bir karar çıkacak, bakalım" diyen kişi ile Erkin'in röportajı şöyle:

"...Bu cümleler üzerinde dün Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve vekil olmayan ama her adımdan haberi olan bir isimle konuştum.

- Karar çıktı. Kemal Bey genel merkeze gidecek mi?

Herhangi bir plan yok. Yargının kararı olur ve devlet uygulamak zorunda kalır. Ama şunu net söyleyeyim: Kemal Bey partiliyle polisi karşı karşıya getirmez. Asla yapmaz. İstanbul görüntüleri yaşanmaz. Kendisi gidip de polisle birlikte genel merkeze gitmez. Karar çıkarsa Özgür Bey’le görüşür ve yol haritasını birlikte planlamaya soyunur.

- Kemal Bey neden konuşmuyor?

Konuşmaz. Ne söylerse farklı algılıyorlar. Bu dönemde partinin sosyal medyası müthiş. Erdoğan’ı bile bastırdılar. İletişim Başkanlığı’ndan daha iyi çalışıyorlar. İstediklerini linç ediyorlar ama Kemal Bey’i sürekli linç ediyorlar. Dava özelinde iktidara yönelik değil de Kemal Bey’e yönelik hep.

- Özgür Bey’in Kemal Kılıçdaroğlu’na son çağrısını nasıl değerlendirdiniz?

Özgür Bey Medyascope’a demiş ki: “Kemal Bey’den açıklama bekliyoruz.” Kendisi Kemal Bey’i arayıp konuşamaz mı? Bu Türkiye’nin ve partinin geleceğiyse neden konuşmuyorlar? Neden aramıyor konuşmak için? Kemal Bey dese ki ‘Mutlak butlan kararı çıkarsa ben görevi kabul etmeyeceğim.’ Amaç partiyi karıştırmaksa iktidar için bundan daha güzel fırsat olamaz! Görevi kabul etmiyorsa parti siyasi olmayan, liderlik vasfı olmayan birilerine kalacak demektir. İki yıl, seçime kadar partiyi o ellerde devam ettirirler. Onlar için siyaset yapmayan, üretmeyen bir parti. İktidar için ne güzel bir durum? Kemal Bey’de en bunu beklemeleri ne kadar garip. Anlayamıyorum.

- Son olarak kuruluş yıldönümünde aramıştı Özgür Bey.

Kemal Bey ne zaman telefonlara çıkmadı, kapıyı açmadı. Anlayamıyorum. Bunu bilmemeleri mümkün değil. En son kuruluş yıldönümü için davet etmişti Kılıçdaroğlu’nu. Ama başka bir konu konuşulmamış.

- Pazartesi için ne bekliyorsunuz?

Bu siyasi bir karar. Devletlerin mücadelesi var ve sıkıntılı bir karar. Türkiye’de de dünyada olduğu gibi mücadele var. Küresel güçlerin bu davaya müdahil olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da karar Türkiye’yi de aşan bir karar olduğu için siyasi boyutları olacak. Çıkmayabilir ya da çıkabilir. Ama iki karar da sıkıntılı durum yaratacak. Yargı, bu kadar para-delege ilişkisi ortaya çıktıktan sonra karar verebilir. Bu karar sıkıntı getirecek. Kötü bir noktaya getirdiler süreci. Durup dururken Türkiye için sıkıntı yaratacak. İki türlü karar da. 22 ay sonra bir karar çıkacak, bakalım."